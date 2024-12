Herbert Grönemeyer kommt nach Dortmund – und lockt mit einzigartigen Konzerten

Herbert Grönemeyer kommt zurück ins Ruhrgebiet. Nach seiner Tour zum 40-jährigen Jubiläum der Kultplatte „4630 Bochum“ im Sommer dieses Jahres zieht es den 68-Jährigen 2025 nach Dortmund.

An gleich zwei Tagen tritt Herbert Grönemeyer in den Westfalenhallen auf. Seine Fans erwartet in der Ruhrpott-Stadt ein ganz besonderes Erlebnis.

Herbert Grönemeyer spielt Akustik-Konzerte in Dortmund

Anlass der Konzerte ist das 100-jährige Bestehen der ersten Westfalenhalle in Dortmund. Die wurde 1925 eröffnet. Zum Jubiläum gibt sich Herbert Grönemeyer am 2. und 4. September 2025 die Ehre.

Für den historischen Anlass hat sich der Sänger etwas Außergewöhnliches ausgedacht: ein Akustik-Konzert. Gemeinsam mit seiner Band und einem Orchester wird Herbert Grönemeyer ausgewählte Hits seiner zahlreichen Erfolgsalben in niemals zuvor so arrangierten Unplugged-Versionen performen. Wer ein Ticket ergattert, kann sich auf ein ganz spezielles Setting einstellen.

Grönemeyer-Vorverkauf startet

Um eine möglichst intime Atmosphäre während des außergewöhnlichen Konzerts zu schaffen, soll eine Bühne in der Mitte der Halle errichtet werden. Fans werden ihrem Idol also deutlich näher kommen als etwa bei den Konzerten im Bochumer Ruhrstadion in diesem Jahr.

Der Presale für die beiden Grönemeyer-Konzerte in den Dortmunder Westfalenhallen startet bereits am Mittwoch (4. Dezember, 10 Uhr) und zunächst exklusiv beim Ticketanbieter Eventim. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann zwei Tage später an bekannten Vorverkaufsstellen. Wer in Dortmund leer ausgeht, der hat noch die Chance auf einen Nachschlag in Berlin. Denn am 11. September 2025 gibt es einen Akustik-Nachschlag im Velodrom.

Vor den Konzerten lockt Herbert Grönemeyer noch mit den Bochumer Symphonikern in den Alfried Krupp Saal (14. Juni 2025). Das Konzert zum Saisonende der Philharmonie Essen wird dabei auch als „Public Listening“ in den Stadtgarten übertragen.