Weihnachtsmarkt Bochum: Zu viele Besucher – Stadt zieht Konsequenzen

Bochum. In der letzten Woche ist der Startschuss für den Weihnachtsmarkt Bochum gefallen. Seit Donnerstag freuen sich die Besucher wieder über Glühwein, Lebkuchen und weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt.

Der Weihnachtsmarkt Bochum wurde am Donnerstag feierlich eröffnet. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Und das Angebot wird kräftig angenommen. Doch die steigenden Corona-Zahlen drücken auf die Stimmung. Die Stadt hat jetzt die Regeln für den Weihnachtsmarkt Bochum deutlich verschärft.

Weihnachtsmarkt Bochum: Stadt führt schärfere Regeln ein

So gilt ab Dienstag eine Maskenpflicht in der Innenstadt von 9 bis 22 Uhr. Sie gilt auch für den Weihnachtsmarkt Bochum, stellte die Stadt am Montagabend klar.

Grund dafür seien demnach die „vielen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt und die steigenden Zahl an Corona-Infektionen in Bochum“, heißt es in einem Tweet mit einer Karte, in dem die betreffenden Straßen der Innenstadt rot markiert sind.

Weihnachtsmarkt Bochum: Die Maskenpflicht gilt in den rot markierten Bereichen. Foto: Stadt Bochum

-------------------------

Weihnachtsmarkt Bochum 2021:

Wo? Innenstadt rund um den Dr.-Ruer-Platz

Wann? 18. November bis 23. Dezember 2021

Öffnungszeiten: 11 bis 22 Uhr

Corona-Regeln? 2G und Maskenpflicht (ab 23. November)

-------------------------

Weihnachtsmarkt Bochum: Corona-Regeln verschärft

Es ist nicht die erste Regel-Verschärfung rund um den Weihnachtsmarkt Bochum. Der sollte eigentlich unter 3G-Bedingungen stattfinden. Doch angesichts der pandemischen Entwicklung und der Beschlüsse auf Landesebene wurde die Regel kurz vor Beginn verschärft.

Der Sicherheitsdienst kontrolliert 2G-Nachweise auf dem Weihnachtsmarkt Bochum. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Seitdem haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zum Weihnachtsmarkt Bochum. Der 2G-Nachweis wird stichprobenartig kontrolliert. Eine ungewöhnliche Regel solltest du außerdem vor deinem Besuch schon gehört haben >>>

-------------------------

So ist die Corona-Lage in Bochum

Nach Angaben der Stadt sind zur Zeit 1.175 Bochumer mit Corona infiziert. Davon liegen 59 Patienten im Krankenhaus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 215,1 (+17,5 Prozent).