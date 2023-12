Tierpark Bochum mit Highlight zum 3. Advent – doch es gibt einen großen Haken

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Bald ist es schon so weit: Am 17. Dezember können wir schon die dritte Kerze an unserem Adventskranz anzünden. Ab dann ist Weihnachten nur noch eine Woche entfernt. Grund zur Freude! Um das zu Feiern, hat sich der Tierpark Bochum etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Besucher können sich auf ein Adventsdinner im Tierpark freuen. Gutes Essen und hautnah bei den Tieren. Das klingt doch super, nicht wahr? Einen Haken hat die Sache allerdings.

+++ Tierpark Bochum: Highlight plötzlich dicht – was Besucher jetzt wissen müssen +++

Tierpark Bochum mit Adventshammer

„Genuss und ganz besonders stimmungsvolle Momente! Das auch noch zur Adventszeit? So etwas gibt es nur im Franz Ferdinand und im Tierpark Bochum!“ kündigt der Tierpark sein Adventsdinner an. Besucher können sich hier auf etwas ganz Besonderes freuen. Gastronom Alessandro Maceri bereitet mit seinem Team das Adventsdinner für die Besuchenden aus weihnachtlichen Klassikern zu. Serviert wird das Festtagsmenü an den schönsten Plätzen des Aquarienhauses. Besucher sitzen hier hautnah neben den tierischen Bewohnern des Aquariums.

Auch interessant: Ruhr Park Bochum führt neuen Service ein – Kunden müssen schnell sein

Eine solche Kulisse hat man nicht oft. Auch das viergängige Menü steht schon fest. Die Gäste können zwischen einer vegetarischen und einer fleischhaltigen Variante wählen. Vom Gänsebrustcarpaccio über Maronencremesuppe bis hin zum Bratapfel mit Marzipan ist für jeden Feinschmecker etwas dabei.

Adventsdinner im Aquarium: Bereits zum dritten Mal lädt der Tierpark Bochum zu diesem einmaligen Erlebnis ein. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Besucher müssen schnell sein

Einen Haken hat das Adventsdinner mit den Fischen jedoch: Besucher müssen schnell sein, wenn sie dabei sein wollen. Ein paar Resteplätze sind noch frei, schreibt der Tierpark. Reservierungen werden für Gruppen zwischen 4-12 Personen vom Restaurant Franz Ferdinand entgegengenommen. Reservierungen sind entweder telefonisch unter der Nummer 0234/93539212 oder per E-Mail an info@franzferdinand-bochum.de mit dem Stichwort: „Adventsdinner im Tierpark“ möglich.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch der Preis für den Spaß steht schon fest. Pro Person kostet das einmalige Erlebnis – inklusive des 4-Gang-Advent-Menüs, Aperitif, begleitende Getränke – 89,00 €, schreibt der Tierpark.