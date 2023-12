Ruhr Park Bochum führt neuen Service ein – Kunden müssen schnell sein

Weihnachten steht vor der Tür! Und weil das Fest der Liebe am Ende immer schneller kommt als gedacht, stürzen sich derzeit zahlreiche Menschen in das Shopping-Vergnügen. Das passende Geschenk für die Familie und den Partner findet sich schließlich nicht von allein. Auch im Ruhr Park Bochum ist derzeit viel los.

Ein gut duftendes Parfum? Oder lieber doch das neuste Smartphone? Kunden des Ruhrpark Bochum haben in den zahlreichen Geschäften des Einkaufszentrums die Qual der Wahl. Weihnachtsgeschenke-Shopping kann ziemlich stressig sein.

Ruhr Park Bochum macht in der Weihnachtszeit ein besonderes Angebot

Das weiß auch der Ruhr Park Bochum – und hat deswegen einen neuen Service eingeführt. Doch du musst schnell sein, denn: Das Angebot gilt nur an bestimmten Tagen! Es richtet sich an Familien mit Kindern.

Denn Weihnachtsbesorgungen erledigen, kann mit den Kleinsten ziemlich anstrengend werden. Nicht jedes Kind hat Lust darauf, mit Mama und Papa im Schlepptau ein Geschäft nach dem anderen abzuklappern – doch im Ruhr Park Bochum muss das auch gar nicht mehr sein. Die Verantwortlichen des Centers haben sich für ihre kleine Kunden etwas Besonderes einfallen lassen: Während die Eltern shoppen, können sie basteln!

Im Ruhr Park Bochum können die Kids kreativ werden

In einem Facebook-Beitrag am Samstag (9. Dezember) bewirbt der Ruhr Park sein neues Angebot: „Ihr geht in aller Ruhe Weihnachtsgeschenke shoppen und eure Kids können sich beim Basteln im Wintergarten kreativ verausgaben. Heute, am 16. Dezember und am 23. Dezember 2023, immer von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 20 Uhr, findet das Basteln statt. Wir freuen uns auf euch!“, heißt es in dem Social-Media-Post.

Bei zahlreichen Eltern dürfte das für große Freude sorgen – und vor allem für weniger Stress. Und der Ruhr Park Bochum ist nicht das einzige Einkaufscenter in NRW, welches seinen Kunden zur Adventszeit besondere Angebote macht. Womit das Centro Oberhausen seine Besucher locken möchte, erfährst du in diesem Artikel.