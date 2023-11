Ruhr Park Bochum mit großer Änderung – sie wird das Shopping-Center einzigartig machen

Große Shopping-Center wie der Ruhr Park Bochum stehen gerne mal in der Nachhaltigkeits-Kritik. Schließlich sind Einkaufszentren wie in Bochum auf Konsum ausgelegt, dort ansässige Geschäfte wie C&A und H&M setzen mit Fast Fashion ebenfalls nicht auf Nachhaltigkeit.

Ein Groß-Projekt im Ruhr Park Bochum könnte das nun aber alles wettmachen. Die Bauarbeiten auf dem Dach des Gebäudes haben bereits begonnen.

Ruhr Park Bochum bekommt Photovoltaikanlage

In einer Pressemitteilung macht der Ruhr Park Bochum das Projekt öffentlich, das in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bochum schon in vollem Gange ist. Auf dem Dach des Shopping-Centers wird die deutschlandweit größte Photovoltaikanlage gebaut.

Der Ruhr Park Bochum aus der Luftansicht. Foto: URW

Die mit über 3.600 Modulen ausgestattete Anlage soll jährlich einen Stromertrag von 1,4 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch von 410 Einfamilienhäusern und in der Praxis 44,8 Prozent des Gesamtstromverbrauchs der öffentlichen Bereiche des Ruhr Parks.

„Regenerative Energien für unser Shopping Center nutzbar zu machen, ist ein wichtiger Schritt in unserem Nachhaltigkeitskonzept. Die Anlage ist nicht nur ein Zeichen für die ökologische Verantwortung, die wir vor Ort übernehmen, sondern bietet auch direkte wirtschaftliche Vorteile, weil sie sich positiv auf den Energieeinkauf auswirkt“, zeigt sich Ruhr Park-Manager Lars Horn begeistert über die Anlage.

Ruhr Park Bochum: Anlage ab Frühjahr 2024 in Betrieb

Auch Frank Thiel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum, erklärt: „Die großen Dachflächen des Ruhr Park sind ein idealer Standort, um grünen Strom zu produzieren und damit die Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie sicherzustellen.“ Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Ruhr Parks werde die zweitgrößte Anlage in Bochum.

Man freue sich sehr, „dieses spannende Vorhaben von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme umsetzen zu dürfen und den Ruhr Park künftig sicher und nachhaltig mit Energie zu versorgen.“ Das soll ab Frühjahr 2024 geschehen, im April soll die Anlage in Betrieb genommen werden.