Tierpark Bochum: Highlight plötzlich dicht – was Besucher jetzt wissen müssen

Schade! Im Tierpark Bochum hat ein Highlight vorübergehend geschlossen. Einigen Besuchern dürfte das bereits aufgefallen sein, andere wissen vielleicht noch nichts davon und könnten bei der überraschenden Entdeckung enttäuscht sein.

Darum ist es wichtig, dass sie sich jetzt auf die aktuelle Situation im Tierpark Bochum vorbereiten. Vor allem Familien mit Kindern sollten jetzt die Ohren spitzen.

Tierpark Bochum schließt den Kiosk

Der Kiosk Franzl macht dicht. Seit Montag, den 11. Dezember, hat der Kiosk im Tierpark und Fossilium Bochum zu. Snacks und Getränke suchen Besucher dort in der Nähe des Spielplatzes nun vergebens. Da müssen sie sich wohl selber etwas einpacken.

Allerdings nicht für lange. Denn: Der Kiosk macht schon bald wieder auf. Während der Winterferien hat der Franzl die Türen offen, als Erstes am ersten Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember, und auch am zweiten. Die Öffnungszeiten gehen dann jeweils von 11 Uhr bis 16 Uhr. ABER: Heiligabend und auch an Silvester hat der Kiosk wieder zu.

Angepasste Kiosk-Öffnungszeiten

Normalerweise hat der Kiosk schon ab 9.30 Uhr offen und dann bis 30 Minuten vor Tierparkschließung. Aber während der Winterferien werden die Öffnungszeiten angepasst. „Das Team von Franz Ferdinand und das Tierpark-Team freuen sich über euren Besuch und wünschen euch frohe Feiertage“, meldet sich der Tierpark auf Facebook dazu.

Und was gibt es so im Franzl? Snacks und kleine Gerichte wie Pommes, Currywurst oder Hotdogs kannst du dir hier für ein paar Euro kaufen. Im Sommer gibt auch Eis. Egal ob heiß oder kalt, eine kleine Getränkeauswahl ist das ganze Jahr über zu haben.