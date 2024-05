Zoo in NRW dreht an der Preisschraube – DAS müssen Besucher an der Kasse sagen, um zu sparen

Für viele Tierfreunde ist der Gang in den Zoo ein absolutes Highlight. Doch in Zeiten von gestiegenen Preisen können sich viele einen Besuch nicht mehr leisten. Der Grüne Zoo Wuppertal (NRW) hat seinen Eintritt jetzt einen Euro „teurer“ gemacht. Doch wenn du eine bestimmte Sache an der Kasse sagst, dann gilt das für dich nicht.

Der Zoo Wuppertal (NRW) führt den sogenannten freiwilligen Naturschutzeuro ein. Das gab der Tierpark unter anderem auf seiner Facebook-Seite bekannt. Doch was hat es damit auf sich? Einige Zoos haben ihn schon.

Zoo in NRW unterstützt verschiedene Tierschutzprojekte

„Mit der Einführung des Naturschutzeuros zum 27. Mai 2024 möchten der Grüne Zoo Wuppertal und der Zoo-Verein Wuppertal e.V. die Besucher zu Naturschützern machen. Durch eine freiwillige Spende von je einem Euro pro verkaufter Karte werden sechs Naturschutzprojekte weltweit unterstützt“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

So fließt das Geld beispielsweise in das LARS-Projekt, bei dem der Grüne Zoo Wuppertal mit mehreren lokalen Partnern für den Erhalt des heimischen Feuersalamanders kämpft, oder in die Big-Life-Foundation, die sich um Artenschutz im Amboseli-Nationalpark in Kenia kümmert.

Zoo in NRW: Verschiedene Größen und Farben

Die Einnahmen durch den Naturschutzeuro sollen in insgesamt sechs Naturschutzprojekte fließen. „Zusätzlich erhält jeder Gast ein Armband“, heißt es vom Zoo Wuppertal. Die Armbänder gibt es in sechs unterschiedlichen Farben beziehungsweise Logos. Sie sollen die Naturschutzprojekte symbolisieren. Die Bänder werden in zwei Größen angeboten und zudem jeweils mit der Aufschrift „Naturschützer“ oder „Naturschützerin“ versehen sein.

An der Kasse wird es jeweils wechselnd nur eine Farbe geben. Alle weiteren Bänder kannst du im Zoo Shop „Zoo-Truhe“ oder in den Kiosken der Zoo-Service Wuppertal GmbH in „Aralandia“ und im „Tigertal“ kaufen.

DAS musst du tun, wenn du den Euro nicht zahlen möchtest

Eine gute Sache, aber: Du musst den Naturschutzeuro nicht abgeben, wenn du nicht willst. Er wird beim Kauf einer Karte allerdings automatisch auf den Ticketpreis gerechnet. Deswegen musst du an der Kasse aktiv Bescheid geben, dass du ihn nicht zahlen möchtest.