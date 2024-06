Zoo in NRW: Dramatische Szenen im Gehege – Besucher können kaum hinschauen

Tierische Orakel sind bereits seit Jahren Tradition, wenn es um die größeren Fußball-Ereignisse wie Europa- und Weltmeisterschaften geht. So hat auch der Allwetterzoo Münster (NRW) für die EM 2024 seinen Wahrsager gefunden: Tapir Theo.

+++ Hier mehr dazu: Zoo in NRW: Irre Szenen im Gehege – jetzt wird es ernst! +++

Allerdings kam es im NRW-Zoo kurz nach der Verkündung zu schockierenden Szenen im Tapir-Gehege. Das war für viele Besucher nur schwer zu ertragen.

Zoo in NRW: Orakel sagt erstes Deutschlandspiel an

Tapri Theo wurde von den Tierpflegern auf seinen wichtigen Job vorbereitet. Nach den Übungen mit den verlockend gefüllten Probebällen wurde es am Donnerstag (13. Juni) dann ernst. Für welchen der beiden Bälle würde sich Theo entscheiden? Sowohl der in Deutschland- als auch in Schottland-Flagge bemalte Fußball war prall gefüllt mit allem, was ein Tapir so begehrt. Vor allem Gemüse.

Unser großes EM-Tippspiel startet!

Bei unserem kostenlosen EM-Tippspiel kannst du große Preise abräumen! Die besten Teilnehmer gewinnen einen Beamer, eine Soundbar, eine Reise und vieles mehr. Jetzt HIER klicken und noch schnell anmelden.

Der Zoo hat nun das Ergebnis in einem Video geteilt. Darin ist zu sehen, wie Theo sich zunächst noch im Außengehege umsieht und sich dann plötzlich schnurstracks einem der zwei Fußbälle nähert und beginnt, an der Füllung zu knabbern. „Orakel Theo hat sich entschieden“, verkündet der Münsteraner Zoo.

Zoo in NRW: Deutschland wird verlieren

Foto: dpa

Das erste Match für Deutschland gegen Schottland am Freitag (14. Juni) wird wohl nicht in unserem Sinne ausgehen. Denn der Fußball, der es Tapir Theo angetan hat, war der in Blau und Weiß. Es ist also entschieden: Schottland wird dieses Spiel gewinnen.

Ob das tierische Orakel damit richtig liegt, werden wir erst am Freitag wissen. Das nächste Mal wird Tapir Theo am Dienstag (18. Juni) orakeln. Am nächsten Tag trifft Deutschland dann auf Ungarn. Mal sehen, wie das Flachlandtapir dann entscheidet. Aber der Münsteraner Zoo ist nicht der einzige mit einem Orakel, auch der Zoo Duisburg lässt sich die Spielausgänge voraussagen.

(mit dpa)