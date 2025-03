Starlight Express in Bochum: Große Ticket-Aktion! Nach wenigen Stunden macht Nachricht die Runde

„Starlight Express, Starlight Express“ – das legendäre Musical in Bochum zieht seit nun 37 Jahren das Publikum in den Bann. In all dieser Zeit sind natürlich viele Zuschauer echte Fans geworden und wollen das 37-jährige Jubiläum gebührend feiern. Die Verantwortlichen haben sich dafür eine tolle Aktion überlegt.

Das Angebot: Ab dem 14. März können Fans Karten, die normalerweise bei mindestens rund 60 Euro für Vorstellungen unter der Woche starten, für ab 37 Euro ergattern! Ein Muss für wahre Starlight Express-Liebhaber! Doch nach nur wenigen Stunden geht die Nachricht schon um.

Starlight Express in Bochum: Nachricht kommt nach nur wenigen Stunden

Die Ticket-Aktion des Musicals startete am 14. März um 18 Uhr und läuft maximal bis zum 16. März um 18 Uhr. Starlight Express-Liebhaber können Tickets für eine „Vielzahl ausgewählter Termine bis zum 31.12.2025“ ergattern (>>DER WESTEN berichtete). Da insgesamt allerdings „nur“ 37.000 Karten Teil des Angebots sind, rechnen viele Fans jedoch mit einem vorzeitigen Ende der Aktion.

Diese Vorahnung könnte sich nun bewahrheiten. Denn bereits nach drei Stunden waren schon 17.000 Tickets verkauft! In der Facebook-Story von Starlight Express hieß es schon nach dieser kurzen Zeit: „noch 20.000 Tickets“. Die Anfragen schießen offenbar durch die Decke und Fans müssen schnell sein, um die restlichen Karten noch zu ergattern!

Atemberaubende Gesangseinlagen und spektakuläre Stunts

In dem berühmten Musical von Andrew Lloyd Webber, das bisher weit über 19 Millionen Zuschauer nach Bochum gelockt hat, rasen die Darsteller auf Rollschuhen oder Inlinern durch die Arena. Dabei bieten sie nicht nur atemberaubende Gesangseinlagen, sondern auch spektakuläre Stunts.

Bei Starlight Express geht es um die Weltmeisterschaft der Lokomotiven. Hat die junge Dampflok Rusty Chancen gegen die Superstars Diesellok Greaseball und E-Lok Electra? Auch Erste-Klasse-Wagen Pearl geht an den Start und für Rusty ist es Liebe auf den ersten Blick. In einer spektakulären Show kämpfen die Loks um den Sieg. Dabei treffen Zweifel und Selbstsicherheit, Charme und Mut sowie Arroganz und Liebenswürdigkeit aufeinander…