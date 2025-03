Starlight Express in Bochum mit besonderer Ticket-Aktion – Fans müssen schnell sein

Starlight Express gehört zu den großen Highlights in Bochum. Das Musical erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Anfang 2025 wurde Besucherin Nummer 19.000.000. registriert – in Worten: Neunzehn Millionen! Aber auch sie war nicht zum ersten Mal da, sondern bereits zum vierten Mal.

Das Musical jagt einen Rekord nach dem anderen und hat erst in diesem Jahr einen weiteren 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Im Jahr 1988 feierte Starlight Express in Bochum Premiere. Nun sind 37 Jahre vergangen und zum großen Jubiläum gibt es für alle Fans eine besondere Ticketaktion.

Starlight Express in Bochum feiert Jubiläum

Starlight Express erzählt den wunderbaren Traum eines Kindes, in dem die Weltmeisterschaft der internationalen Züge ausgetragen wird. Tolle Lichteffekte, turbulente artistische Einlagen und ganz große Gefühle – all das bekommen die Zuschauer im Programm geboten. Die Darsteller umkreisen die Besucher regelrecht auf ihren Rollschuhen im Theater.

Viele Menschen sind nach einem Besuch direkt Fans und werden regelrecht zum Dauergast. Natürlich bietet sich ein Musicalbesuch auch für ein besonderes Geschenkerlebnis an. Die Tickets sind jedoch auch nicht ganz billig und starten in der Woche bei mindestens rund 60 Euro. Am Wochenende ist es meist noch teurer.

Ticket-Aktion nur solange der Vorrat reicht

Doch zum 37-jährigen Jubiläum haben sich die Veranstalter eine kleine Überraschung einfallen lassen. Und zwar gibt es eine besondere Ticket-Aktion, wie nun auf Social Media bekannt gegeben wurde. Ab dem 14. März können Fans ab 18 Uhr eine Karte ab 37 Euro ergattern. Den Angaben zufolge werden dafür eine „Vielzahl ausgewählter Termine bis zum 31.12.2025“ bereitgestellt.

Das Angebot gilt bis maximal zum 16. März um 18 Uhr. Gut möglich aber, dass die rund 37.000 Karten schon vorher ausverkauft sind. Hier gilt es schnell zu sein, denn wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, dann endet auch die Ticket-Aktion. Tickets gibt es auf der offiziellen Seite von Starlight Express in Bochum.