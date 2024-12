Ruhr Park Bochum: Besucher ärgern sich über neues Angebot – „Zum Abgewöhnen“

Der Ruhr Park Bochum, das größte Outdoor-Einkaufszentrum Deutschlands, bietet neben den ca. 160 Geschäften auch regelmäßig spannende Veranstaltungen. Seit Mitte November können Besucher nun schon den Wintermarkt am Einkaufszentrum besuchen und mit kulinarischen Köstlichkeiten die Weihnachtszeit einläuten.

Der Wintermarkt am Ruhr Park bietet den Besuchern insgesamt 14 Weihnachtshütten mit leckeren Spezialitäten und Snacks. Doch das neue Angebot wird nicht von allen Besuchern positiv aufgenommen. Im Internet hagelt es an Kritik.

Ruhr Park Bochum: Besucher außer sich

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ zeigt der Ruhr Park Bochum Bilder der dort angebotenen Köstlichkeiten: Schokolade, heiße Getränke, Langos, Baumstriezel, Churros, Bratwurst und Co. – auf dem Wintermarkt scheint für jedermann etwas dabei zu sein. In den Kommentaren unter dem Beitrag hagelt es jedoch Kritik.

Das könnte dich auch interessieren: Ruhr Park Bochum: Weihnachtsmarkt-Besucher wollen lecker essen – plötzlich kullern Tränen

„Ich mag die Bezeichnung ‚Wintermarkt‘ überhaupt nicht“, schreibt eine Userin. Eine andere stimmt ihr zu: „Warum kann der Weihnachtsmarkt nicht Weihnachtsmarkt heißen?“ und „Das hat doch auch mit Tradition zu tun“, wütet die Nutzerin. Der Ruhr Park Bochum reagiert postwendend mit einer Begründung: „Da der Markt bis zum 4. Januar geöffnet hat, dürfen wie diesen aus rechtlichen Gründen leider nicht Weihnachtsmarkt nennen“, heißt es.

„Zum Abgewöhnen“

Auch andere User zeigen wenig Begeisterung für den Wintermarkt. „Schon immer fand ich den Weihnachtsmarkt im Ruhr Park zu klein und zu unspektakulär. Einfach langweilig“, beschwert sich eine Frau. Weiter schreibt sie: „Ich komme oft zum Ruhr Park, aber den ‚Wintermarkt‘ werde ich ignorieren.“

Mehr spannende News:

Und auch die Preise schaffen ein Thema, das Aufreger beschert: „Wenn ich die Preise sehe, eher zum Abgewöhnen“, kommentiert ein Nutzer. Andere beschweren sich außerdem darüber, dass die Hütten lediglich kulinarische Spezialitäten anbieten und die klassischen Kunst- und Handwerksbuden auf dem Wintermarkt im Ruhr Park Bochum ganz wegfallen.