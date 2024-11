Ruhr Park Bochum: Weihnachtsmarkt-Besucher wollen lecker essen – plötzlich kullern Tränen

Weihnachtsmarkt-Stimmung herrscht ab Samstag (16. November) im Westfield Ruhr Park Bochum. Deutschlands größtes Open-Air-Einkaufszentrum läutet mit seinem Weihnachtszauber die wohl schönste Zeit des Jahres ein. Doch mittendrin werden die Kunden plötzlich sentimental.

Der Wintermarkt im Ruhr Park Bochum lädt bis Weihnachten zum Bummeln und Genießen ein. Neben 14 winterlichen Holzhütten erwarten die Besucher die beliebte Weihnachtsparade, ein Geschenke-Einpackservice – und eine Aktion, die zu Herzen geht. Aber der Reihe nach.

Ruhr Park Bochum: Weihnachtsparade und rührende Aktion

Highlight des Adventsprogramms im Ruhr Park Bochum ist auch in diesem Jahr die große Weihnachtsparade an den Adventssamstagen – ein Muss für die ganze Familie. Viermal täglich können Klein und Groß die vielen weihnachtlich geschmückten Paradewagen bestaunen und dabei in Weihnachtsstimmung kommen. Mit dabei ist auch Center-Maskottchen Shoppy, das für gemeinsame Fotos und zum Knuddeln parat steht.

Auf dem Wintermarkt erwarten die Besucher zahlreiche Leckereien – von Glühwein, Bratwurst, Waffeln und Crêpes bis hin zu Churros, Backkartoffeln, Corndogs und Cigköftem. Apropos: Vielen Kunden steuern während oder nach dem Einkauf im Ruhr Park Bochum die Via Bartolo an, um dort lecker zu essen. Doch vom 2. bis zum 14. Dezember zieht dort schon am Eingang ein Ladenlokal die Blicke auf sich – und lässt so manche Träne kullern.

Wünsche von Kindern und aus Heimen und Hospizen erfüllen

Es geht dort nämlich um die diesjährige Wunschzettel-Aktion. Sie liegt General-Manager Nils Lange besonders am Herzen: „Gemeinsam mit Bochum Marketing möchten wir dazu beitragen, dass auch bedürftige Kinder aus lokalen Heimen und Hospizen ein schönes Weihnachtsfest erleben können.“ Das bedeutet: Die Kunden können helfen, die Weihnachtswünsche von Kindern zu erfüllen, denen es gar nicht gut geht.

Konkret geht es um Kinder aus den Bochumer Heimen Overdyck und St. Vinzenz sowie aus dem Kindergarten „Linden“ in Gambia/Westafrika. Ebenfalls bedacht werde das Evangelische Kinder- und Jugendhaus Wattenscheid sowie der Caritasverband für Bochum. Die Aktion funktioniert ganz einfach: Wunschzettel abholen – Wunsch erfüllen – Geschenk bis zum 14. Dezember im Ruhr Park oder in der Tourist Info Bochum abgeben.

Auch eine andere Aktion hat einen sozialen Hintergrund. In der Weihnachtszeit haben Besucher im Ruhr Park Bochum die Möglichkeit, ihre Geschenke gegen eine kleine Spende verpacken zu lassen. Der Erlös kommt der Stiftung „Auszeit“ in Bochum zugute. Der Geschenke-Einpackservice befindet sich vor „Backwerk“.