Ruhr Park Bochum verkündet Neuerung – Kunden völlig aus dem Häuschen: „Oh mein Gott“

Klamotten, Elektronik oder Parfüm: Wer im Ruhr Park Bochum shoppen geht, der hat eine große Auswahl und wird meistens fündig. Und um seinen Kunden das Leben leichter zu machen, hat das Shopping-Center jetzt ein neues Angebot ins Leben geholt.

Familien mit Kindern wissen, wie herausfordernd das Einkaufen sein kann. Und genau dieser Zielgruppe will der Ruhr Park Bochum dem Besuch in seinen Räumlichkeiten jetzt erleichtern – mit den sogenannten Kiddy Cars. Das sind Autos in Miniatur-Format, in denen sich die Kinder hereinsetzen können, während Mama und Papa ihren Einkauf im Ruhr Park Bochum erledigen.

+++Ruhr Park Bochum verkündet es selbst – darauf haben viele Kunden gewartet+++

Ruhr Park Bochum: Das kostet der Spaß

„Shoppen ist cool. Aber wart ihr schon mal mit einem Kiddy Car auf Shoppingtour? Zum Glück gibt es bei uns jetzt auch Kiddy Cars zum Ausleihen. Damit seid ihr definitiv die Coolsten im ganzen Westfield Ruhr Park. Ihr könnt sie an der Station neben Deichmann für maximal vier Stunden ausleihen“, heißt es in einem Facebook-Beitrag.

Auch interessant: Ruhr Park Bochum fragt, was Besucher vermissen – zwei Antworten kommen immer wieder

Der Mietpreis beträgt immer 4 Euro pro Ausleihe. Westfield Club Mitglieder zahlen 2 Euro. Die Ermäßigung wird durchs Scannen der (digitalen) Clubkarte an der Station gewährt. Bezahlt werden kann nur mit EC- oder Kreditkarte.

Ruhr Park Bochum: Die Kunden sind völlig außer sich

Die Kiddy Cars können von Montag bis Samstag von 9.30 bis 19.30 Uhr ausgeliehen werden. Die Rückgabe ist auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Spätestens am nächsten Morgen gibt es eine E-Mail mit der Rückgabebestätigung.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und einige Kunden des Ruhr Parks sind wegen dieser Neuerung völlig aus dem Häuschen. „Nicht für Erwachsene, oder? Frage für einen Freund“, scherzt eine Person. „Find ich total cool. Mein Sohn wird es bald testen“, heißt es von einer anderen Person.

„Oh mein Gott, es wird alles nur noch verrückter. Reicht nicht der Buggy oder Kinderwagen mehr aus. Der Rubel muss rollen“, urteilt ein Kunde.