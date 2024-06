Ruhr Park Bochum: Schock für Kunden! DAFÜR müssen Sie wohl demnächst blechen

Erst das Centro Oberhausen und jetzt auch der Ruhr Park Bochum! Die Westfield Group macht auch hier nicht vor den Kunden Halt. So müssen sie für einen Service bald draufzahlen.

Bislang war das Parken für Kunden des Ruhr Park Bochum stets kostenlos. Doch damit ist wohl bald Schluss. So plant das Einkaufszentrum, den Kunden fürs Parken eine Gebühr abzuverlangen, wie die „WAZ“ berichtet.

Ruhr Park Bochum: Schluss mit kostenlosem Parken?

Die Westfield Group betreibt sowohl das Centro Oberhausen als auch den Ruhr Park Bochum. Deshalb kam es hier jüngst auch zu einer Namensänderung (DER WESTEN berichtet). Doch bleibt das nicht die einzige Überraschung für die Kunden.

So bestätigte Center-Manager Lars Horn gegenüber der „WAZ“, dass es auch hier bald kostenpflichtige Parkplätze geben könnte. So scheint auch der Ruhr Park Gefallen an dem im Centro bereits angekündigte „Priority-Parking-Service“ gefunden zu haben.

Ruhr Park Bochum: Center-Manager spricht Klartext

Den Parkplatz bereits vor der Anfahrt reservieren und dann bequem vor Ort drauffahren und das Auto stehen lassen – dieser Service wird jetzt im Centro umgesetzt, könnte aber auch in anderen Einkaufszentren Gestalt annehmen.

„Die Service-Idee dahinter ist sehr gut“, so Horn. „Grundsätzlich ist so ein zusätzlicher Parking-Service auch im Ruhr Park denkbar“, äußert sich der Center-Manager jetzt. Doch konkrete Pläne gibt es wohl noch nicht. „Das wird noch ein bisschen dauern.“

Dass das Parken aber grundsätzlich kostenlos bleiben soll, dürfte auch im Ruhr Park Bochum so bleiben. Mehr dazu ließt du im Artikel der „WAZ“.