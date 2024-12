Ruhr Park Bochum: Lange Schlangen vor Geschäft – DAFÜR stehen die Kunden in Scharen an

Die einen können es nicht mehr hören, die anderen wollen mehr: Dubai-Schokolade hat das Ruhrgebiet im Sturm erobert. Jetzt gibt es sie gefühlt überall: auf den Weihnachtsmärkten, in verschiedenen Geschäften und auch im Supermarkt oder Discounter. Selbst in Bochum bekommst du sie – und jetzt auch im Ruhr Park!

Wie der Ruhr Park Bochum verkündet, wird es die beliebte Trend-Süßigkeit nun auch dort zu kaufen geben. Allerdings sind die Tafeln streng limitiert.

Ruhr Park Bochum verkauft Trend-Produkt

Bei dieser Frage, die das Einkaufszentrum an sie stellt, rasten die Kunden natürlich wieder aus: „Ihr könnt nicht genug von Dubai-Schokolade bekommen?“ Dann müsste ihr am Mittwoch (4. Dezember) in den Westfield Ruhr Park kommen und euch anstellen.

Dann werden dort im neuen Lindt-Store exklusive und handgefertigte Tafeln verkauft. Lindt hatte damit zuletzt schon in Düsseldorf und Köln für lange Schlangen vor den Geschäften gesorgt. Das dürfte nun auch im Ruhrgebiet passieren.

Ruhr Park Bochum: Kunden sollten aufpassen

Handgefertigt, exklusiv und streng limitiert – nur 100 Stück werden am Mittwoch verkauft und auch nur eine Tafel pro Kunde. Ein Schild, dass die Aktion ankündigt, steht bereits im Schaufenster vom Lindt-Geschäft. Da werden sicherlich wieder viele Kunden zuschlagen wollen, um noch eine Tafel zu ergattern.

Und wer nicht drankommt, der könnte in Versuchung geraten, später bei ebay oder Kleinanzeigen reinzuschauen. Dort waren zuletzt Lindt-Dubai-Schokoladentafeln für horrende Preise aufgetaucht. Der Spaß kostet schon an sich 15 Euro, doch online verlangen Verkäufer hierfür teils Hunderte Euro.

Da bekommt man das Trendprodukt allerdings mittlerweile günstiger im Handel. Aldi will die Tafel in zwei Wochen für unter fünf Euro verkaufen. Also muss sich keiner grämen, der am Mittwoch leer ausgeht.