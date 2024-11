Ruhr Park Bochum: XXL-Sparaktion am Black Friday – doch nicht jeder kann profitieren

Sparen, sparen und nochmals sparen! Am Black Friday (29. November) suchen viele Sparfüchse wieder nach zahlreichen Top-Angeboten, um den Geldbeutel zumindest ein bisschen zu schonen.

Logisch, dass sich auch der Ruhr Park in Bochum auf den Ansturm vorbereitet. Doch nicht jeder kann von der XXL-Sparaktion profitieren.

Ruhr Park Bochum: Spar-Aktion am Black Friday könnte für Furore sorgen

Als der wahrscheinlich wichtigste Shoppingtag des Jahres wird der Black Friday bezeichnet. Neben Technik und Haushaltsgeräten stehen auch Handyverträge, VPN-Dienste, Streaming-Plattformen und Musikabos im Fokus der Angebote. Aber nicht nur das – auch viele Shops locken mit Vergünstigungen.

+++ Ruhr Park Bochum verkündet Neuerung – Kunden völlig aus dem Häuschen: „Oh mein Gott“ +++

So auch „Sense. The Label“ – und genau dieser Shop hat erst vor kurzem in Bochum seine Türen für die zahlreichen Besucher geöffnet. (⇾ wir berichteten). Logisch, dass er sich auch am Black Friday beteiligt – aber nicht nur das. Der Shop lockt auch mit einer ganz besonderen „30 Prozent“-Aktion, wie auf Facebook verraten wurde. Doch nicht jeder kann davon profitieren.

„Hussel“ und „Senses. The Label“: XXL-Rabatt im Ruhr Park Bochum – so funktioniert’s

Denn man bekommt die begehrten Prozente nur, wenn man sich für den Newsletter anmeldet. Das gilt übrigens auch für „Hussel“. Die Klamotten-Liebhaber müssen sich aber nicht beeilen. Immerhin läuft der Deal bei „Senses. The Label“ noch bis einschließlich 2. Dezember. „Hussel“-Fans müssen sich allerdings sputen, denn das Angebot gilt nur am Black Friday.

Hier kannst du dir das XXL-Angebot im Ruhr Park Bochum genauer ansehen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Aber woher kommt eigentlich der Black Friday? Nun, es gibt viele Theorien. So könnte der Name daher kommen, dass die Menschen in den Straßen und Einkaufszentren aus der Ferne wie eine einzige schwarze Masse wirken.