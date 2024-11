Postbank zieht in Bochum die Reißleine – Kunden stöhnen: „Unglaublich“

Bittere Pillen für Kunden der Postbank in Bochum. Schon im Sommer hatte es sich angedeutet, jetzt ist es offiziell.

Die Postbank schließt eine besonders gefragte Filiale in Bochum – es ist beileibe nicht die einzige.

Postbank macht Schluss im Ruhr Park Bochum

Die Kunde über die Schließung der Postbank-Filiale im Westfield Ruhr Park Bochum hatte bereits im August die Runde gemacht. Schon damals war klar, dass die Tage des Postbank-Standorts im Ruhr Park gezählt sind.

++ Ruhr Park Bochum: XXL-Sparaktion am Black Friday – doch nicht jeder kann profitieren ++

Am Donnerstag (28. November) teilte die Postbank nun das endgültige Schließungsdatum mit. Demnach wird die Filiale im Ruhr Park Bochum am 28. Dezember geschlossen. Briefe und Pakete können Kunden im neuen Jahr dann in der Partnerfiliale der Deutschen Post am Suitbergweg 2b verschicken. Für Geldangelegenheiten (Baufinanzierung, Altersvorsorge und Co.) müssen Postbank-Kunden zukünftig allerdings einen längeren Weg auf sich nehmen.

Alternative für Postbank-Kunden in Bochum

So werden Kunden der Postbank zukünftig zur Filiale in der Drehscheibe in der Innenstadt (Kortumstraße 100) fahren müssen. Die Filiale im Ruhr Park stand bereits seit Herbst 2023 auf einer Streichliste von 230 Filialen, die im Zuge der Digitalisierung und dem veränderten Verhalten der Kunden bis 2026 geschlossen werden, wie ein Sprecher der Postbank gegenüber DER WESTEN verriet.

„Unglaublich. Bald ist auch die letzte Anlaufstelle in Bochum weg“, ärgerte sich eine Kundin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Kunden fürchteten, dass es schon Ende Oktober so weit sein könnte. Das dementierte der Postbank-Sprecher gegenüber DER WESTEN. Die verbliebene Filiale in Bochum bleibe auch bis nach 2026 bestehen.

Mehr Themen:

Wer die Postbank-Filiale lediglich zum Geld-Abheben genutzt hat, kann aufatmen. Denn die Kooperation mit den Partnern der Cash Group bleibt bestehen, sodass weiterhin kostenlos Geld bei Deutsche Bank und Co. abgehoben werden kann. „Darüber hinaus können Postbank-Kunden an 12.500 Standorten in Deutschland Beträge bis 999,99 Euro am Tag abheben oder einzahlen“, erklärt die Postbank und weiter: „Der Service ist in der Postbank-App unter ‚Bargeld-Code‘ zu finden. Dort können Kunden einen Barcode erzeugen, mit dem sie innerhalb von zwei Stunden bei einem teilnehmenden

Einzelhändler Geld erhalten beziehungsweise einzahlen können.“