Ruhr Park Bochum macht es offiziell – Besucher reißt die Hutschnur! „Völlig unverständlich“

Erst kürzlich sorgte der Ruhr Park Bochum für einen Schock bei Shopping-Enthusiasten. Denn schon bald will der Center-Manager Kunden mehr Geld abknöpfen. Bislang war das Parken für Besucher kostenlos. Das soll sich aber schon bald ändern. Hier alle Infos >>>.

Doch schon wieder macht der Ruhr Park in Bochum eine Ankündigung, die Besucher stutzig macht. Einem passte die Neuerung allerdings so gar nicht in den Kram. Er machte seinem Ärger im Netz prompt Luft.

Ruhr Park Bochum verkündet es selbst

Am Mittwoch (19. Juni) ließ das Bochumer Einkaufszentrum die Katze aus dem Sack. „Kennt ihr schon Malte“, leitete der Ruhr Park seine Ankündigung bei Facebook in kryptischen Worten ein.

Malte wird allerdings eine wichtige Aufgabe in Zeiten des Online-Shoppings zuteil. „Malte nimmt eure Amazon-Bestellungen entgegen und passt so lange auf diese auf, bis ihr sie nach eurem Shoppingtag abholt.“ In Bildern präsentiert der Ruhr Park einen brandneuen „Amazon Locker“, zu dem Kunden ihre Online-Bestellungen ab sofort wie an eine Packstation der DHL liefern lassen können.

Besucher meldet sich empört zu Wort

Der neue Service im Einkaufstempel scheint allerdings nicht allen Kunden zu passen. Unter den Facebook-Reaktionen sind auch einige wütende Smileys zu finden. Ein Besucher machte seinem Ärger unter dem Beitrag am Mittwoch sogar Luft.

„Ganz ehrlich… warum stellt man so eine Box auf, wenn der Einzelhandel schon so gegen den Internethandel kämpfen muss. Aber ja, Geld regiert die Welt. Völlig unverständlich“, kommentiert er entrüstet. Bleibt zu hoffen, dass die Kunden den Ruhr Park in Bochum künftig nicht nur als Lieferstation missbrauchen, sondern ein Großteil auch noch weiterhin den Weg in die Geschäfte finden wird.