Kaufland in Bochum zieht Reißleine – Kunden schauen in die Röhre

Kaufland kehrt einem attraktiven Standort in Bochum den Rücken. Wie die Zentrale der Supermarktkette am Mittwoch (12. Juli) mitteilte, werde das Unternehmen die Filiale im Ruhr Park Bochum schließen.

Als Begründung nannte Kaufland „die negative Geschäftsentwicklung“ der im Oktober 2004 eröffneten Filiale auf dem Gelände des Bochumer Einkaufszentrums. Die Maßnahme kommt überraschend – und hinterlässt eine große Lücke.

Kaufland in Bochum: Kunden müssen bittere Pille schlucken

Es könnte kaum praktischer sein. Bislang konntest du im Ruhr Park Bochum immer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und deinen Besuch mit einem Abstecher zu Kaufland kombinieren. So konntest du deine Shopping-Tour immer mit alltäglichen Erledigungen verbinden.

Doch damit ist bald Schluss. Denn mit der angekündigten Schließung in den nächsten Monaten, wird es vorerst keinen Supermarkt mehr im Ruhr Park geben. Die Entscheidung kommt für viele Beteiligte überraschend, gilt der Standort eigentlich als lukrativ für Unternehmen.

Kaufland im Ruhr Park hinterlässt große Lücke

Selbst das von Insolvenzverfahren gebeutelte Unternehmen Galeria-Karstadt-Kaufhof baut weiter auf den Standort. Im Gegensatz zur Filiale am Limbecker Platz in Essen oder der Dortmunder Innenstadt stand das Warenhaus im Ruhr Park Bochum nie ernsthaft auf der Kippe. Denn die Galeria-Umsätze stimmen, bekräftigte im Frühjahr ein Westfield-Sprecher gegenüber DER WESTEN. Bei Kaufland hingegen offenbar nicht.

Die Supermarkt-Kette schließt nun die Filiale am Ruhr Park Bochum. Davon sind nach Angaben des Unternehmens 80 Mitarbeiter betroffen. Sie sollen nach Möglichkeit weiterhin von Kaufland beschäftigt werden können. Man werde „individuelle Lösungen finden“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Gut möglich, dass einige der Beschäftigten in einer der verbleibenden vier Kaufland-Standorte in Hofstede, Langendreer oder Wattenscheid (Alter Markt und Ottostraße) unterkommen. Ruhr-Park-Kunden müssen sich demnächst für einen Supermarkt-Einkauf umorientieren. Die gute Nachricht: In unmittelbarer Umgebung des Einkaufszentrums liegen mehrere Rewe-Supermärkte.