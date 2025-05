Rewe, Aldi und Co. probieren es immer wieder – Kunden müssen auf der Hut sein

In der aktuellen Zeit bei Rewe, Aldi und Co. einkaufen zu gehen, ist für viele Deutsche eine kleine Qual. Beinahe alles ist teurer geworden. So müssen sich viele zweimal überlegen, ob sie bestimmte Produkte noch kaufen oder nicht.

Erschwerend zu den erhöhten Lebensmittelpreisen hinzukommen noch die Fallen von Supermärkten und Discountern wie Rewe oder Aldi. Denn mit ein paar Tricks versuchen sie, die Kunden zum Kaufen zu bewegen. Doch auf welche Maschen müssen Verbraucher hier genau achten?

Rewe, Aldi & Co.: Hier müssen Kunden aufpassen

Die ING-Bank gibt ihren Kunden nun ein paar clevere Spartipps und deckt gleichzeitig die Verkaufsstrategien der Lebensmitteleinzelhändler auf. Einer der Top-Tipps ist hierbei, wirklich nur das zu kaufen, was man auch braucht. Besonders hilfreich ist da eine Einkaufsliste, die Spontankäufe vermeiden soll. Denn Supermärkte wie Aldi, Rewe & Co. versuchen, den Kunden mit ziemlich großen Einkaufswagen dazu zu verleiten, mehr einzukaufen.

Auch die Platzierung der Grundnahrungsmittel wie Milch oder Brot zwingt Kunden oftmals für einen kleinen Rundgang durch den Laden. Diese sind nämlich oftmals eher im hinteren Bereich zu finden. Genau das Gleiche betrifft billigere Angebote. Während Markenprodukte oftmals auf Augenhöhe sind, finden sich die billigeren Varianten eher auf dem tiefsten Regal (>>> hier weitere Einzelheiten).

Weitere Tipps, um Geld zu sparen

Ein weiterer Tipp, um sich von den Discountern wie Aldi nicht austricksen zu lassen, ist, den Rabatt tatsächlich auszurechnen. Hier ist besonders hilfreich, wenn man nach dem Preis je Kilo oder einer anderen Mengeneinheit sucht. Ganz wichtig: Die Mengenangaben und Preise zu vergleichen, kann bares Geld sparen.

Ebenfalls eine Strategie, die beim Einkaufen Geld sparen kann: impulsives Kaufen vermeiden. Gerade im Einzelhandel tricksen Märkte wie Rewe und Aldi die Kunden mit ihren eigenen Sinnen aus. Frische Gerüche, die Nutzung von warmem Licht für die Beleuchtung oder das Abspielen von Musik gestalten so das Einkaufen oftmals attraktiver. Auch hübsch verpackte Produkte steigern bei vielen Kunden den Kaufreiz – also auch hier: Obacht!