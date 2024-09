Hund in Bochum ausgesetzt – Tierheim entdeckt Hinweis auf Wasserflasche

Es sind die Fälle, die Mitarbeitenden in Tierheimen in NRW immer wieder enorm viel abverlangen. Am Donnerstag (26. September) meldet das Tierheim Bochum einen Hund, der einfach von seinem Besitzer zurückgelassen wurde – angebunden an einer Laterne an der Max-Greve-Straße in Bochum.

Neben dem angebundenen Hund ließ der Halter etwas Futter, eine Transportbox, einen Maulkorb sowie einen Kinderpulli sowie Wasser in einem Napf. Zeugen wollen vor Ort eine Entdeckung gemacht habe, die mit dem Fund einer Flasche zusammenpasst.

Hund in Bochum ausgesetzt: Tierheim bittet um Hilfe

Über Facebook wendet sich das Tierheim Bochum mit einer verzweifelten Botschaft an den Halter des mutmaßlich schon etwas älteren Dackel-Rüden: „Lieber Besitzer, melde dich doch bitte bei uns, und gib uns ein paar Infos zu deinem Hund. Oder ist dir etwas passiert?“ Augenzeugen wollen vor Ort einen Ambulanzwagen gesehen haben.

Der Einsatzwagen sei allerdings nicht gewöhnlich gewesen. Stattdessen sei er mit kyrillischer Schrift bedruckt gewesen. Die Beschreibung passt auch zu einer Wasserflasche, die vor Ort herumlag. Denn auch auf dieser seien kyrillische Schriftzeichen erkennbar. Jetzt fragt sich das Tierheim Bochum, ob der Fall mit der nahegelegenen Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Geflüchtete (Gersteinring) zu tun haben könnte und bittet diesbezüglich um Schwarmwissen.

Hunde in Flüchtlingsunterkunft verboten

Hier teilen Bochumer mit, dass Hunde in der Flüchtlingsunterkunft tatsächlich verboten seien. Die LEA sei diesbezüglich „ziemlich streng“. Viele äußern Mitleid mit denen, die ihre Tiere möglicherweise aus dem Krieg gerettet und sie dann in Deutschland nicht behalten können. „Verurteilen geht schnell. Es steckt mal wieder ein Schicksal dahinter und jeden kann selbiges ganz schnell aus der Bahn werfen“, merkt ein Bochumer an.

Erst vor wenigen Tagen waren Tierpfleger bei einer Gassi-Runde auf einen ausgesetzten Hund in der Nähe des Bochumer Tierheims gestoßen (mehr dazu hier >>>). Auch in diesem Fall habe es Hinweise auf die Herkunft des Tieres gegeben. Doch bislang konnte der Halter noch immer nicht ermittelt werden.