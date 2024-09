Tierheim Bochum: Mitarbeiter kehrt von Gassirunde zurück – was er vor der Tür findet, lässt ihn vor Wut schäumen

Die Pfleger im Tierheim Bochum sind fast rund um die Uhr für ihre tierischen Bewohner zur Stelle. Doch auch die Zweibeiner müssen einmal schlafen und neue Kraft tanken. Als sich ein Mitarbeiter auf seine letzte Gassirunde am Tag machte, fiel er bei seiner Rückkehr fast aus allen Wolken.

Denn plötzlich war der Mitarbeiter hellwach. Mitten in der dunklen Nacht kam es zu einem Notfall vor den Türen des Tierheimes Bochum.

Tierheim Bochum: Mitarbeiter macht Schock-Fund

Bei dem Notfall handelte es sich nicht um eines der Tiere im Tierheim Bochum, sondern davor. „Da kommt jemand von uns nachts um kurz vor 0 Uhr zum Tierheim und findet eine angebundene Hündin„, schildert das Tierheim Bochum die schreckliche Situation auf Facebook. Acht Grad seien es gerade mal gewesen und niemand wisse, wie lange die American Staffordshire Terrier-Hündin dort bereits saß.

Und dass der Vierbeiner im Dunkeln überhaupt entdeckt wurde, sei fast schon ein Wunder. Denn der ausgesetzte Hund habe einen gerade ausgeführten Vierbeiner angebellt und so die Aufmerksamkeit des Tierheim-Mitarbeiters auf sich gelenkt. „Sie saß vorher ganz ruhig in einer selbst gegrabenen Erdkuhle und hat keinen Mucks von sich gegeben, sie war bei der Anfahrt zum Tierheim also gar nicht zu sehen“, so die Erklärung.

Suche nach dem Herzlos-Halter

Langsam näherten sich die Tierpfleger dem an einer Laterne angebundenen Hund an. Um das Vertrauen zu erlangen, nannten sie die Hündin zunächst „Mäuschen“. Die Tierpfleger hoffen nun über einen Aufruf bei Facebook, den Täter beziehungsweise Besitzer ausfindig machen zu können.

Der Hund sei zwar gechipt, doch der Chip lasse sich in keinem Register wiederfinden. Das Tierheim Bochum benötigt jedoch wichtige Informationen zu Vorgeschichte, Alter, Verhalten und Erkrankungen, um sich auf die Betreuung und Verpflegung optimal einstellen zu können.