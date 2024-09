Tierheim Bochum erhält Post – der Inhalt zerreißt den Pflegern das Herz! „Alle sind so traurig“

Im Tierheim Bochum kann man es bei diesem Brief kaum glauben, denn er stammt von einem ehemaligen Schützling des Tierheims. Der Inhalt bricht den Pflegern jedoch das Herz, denn es ist der letzte Brief aus der Sicht eines Hundes.

Während seiner Zeit im Tierheim Bochum galt Hund Lou als absoluter Problemfall und es dauerte lange, bis man den Beagle vermitteln konnte. Trotz vieler Hürden konnte der Hund im Jahr 2016 an seine Familie vermittelt werden.

Tierheim Bochum: Hund verbrachte acht Jahre bei seiner Familie

Dort konnte Lou ganze acht glückliche Jahre verbringen. Wie in dem Brief berichtet wird, war die Zeit zwar nicht immer einfach und es war auch oft „schwierig“, aber der Hund konnte mit vielem Training seine Probleme überwinden. In dieser Zeit ist die Familie sogar gewachsen und Lou hat „zwei menschliche Brüder bekommen“.

Auch wenn Lou sehr glücklich in seiner neuen Familie war, hat er nie den Kontakt mit dem Tierheim Bochum verloren. Immer, wenn er das Tierheim besuchte, freute sich der Beagle, das Personal zu sehen und insbesondere seine ehemalige Bezugsperson, die er während seiner Zeit im Tierheim ins Herz geschlossen hat.

Das letzte Mal hat Lou das Tierheim Bochum im April 2024 besucht und die Pfleger haben sich tierisch über den Besuch des Hundes gefreut. Jedoch fiel den Pflegern bereits damals etwas auf. In dem Brief wird aus der Sicht des Hundes berichtet: „Ihr sagtet, man merke langsam mein Alter.“ Dabei ging es Lou zu diesem Zeitpunkt noch gut.

Familie trauert um den Verlust von Lou

Dies änderte sich jedoch und der Hund erkrankte bald schwer. Die Familie hatte keine andere Wahl, als das Tier einzuschläfern, und er ging „im Beisein von Frauchen“ über die Regenbogenbrücke. Seitdem trauerte die Familie um den Verlust.

Auch das Tierheim Bochum trauert um den Verlust von Lou und dieser traurige Brief bricht ihnen fast das Herz. Als Dankeschön und als Abschied spendet die Familie von Lou dem Tierheim noch Futter und andere Sachen des Hundes. In dem Brief verabschiedet sich Lou von dem Tierheim mit den Worten: „Vielen Dank für eure gute Pflege und dass ihr mir meine Für-Immer-Familie besorgt hat.“ Das Tierheim postet den Brief auf Facebook mit den Worten: „Mach es gut, du toller Hund!“