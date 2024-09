Zoo in NRW sorgt für Gewissheit – diese Szenen aus dem Gehege sagen alles!

In den Zoos in NRW reißt die Abschieds-Welle derzeit einfach nicht ab. So verkündete erst dieser Tage der Tierpark Hamm, dass Besucher auf die Nutrias ab sofort verzichten müssen. Denn im Sommer war hier das letzte Tier verstorben. Die ganze traurige Geschichte liest du hier >>>.

Auch im Kölner Zoo mussten Pfleger und Besucher jetzt Lebewohl sagen. Die Giraffen Koobi und Maru mussten zwangsweise abgegeben werden, denn im NRW-Zoo steht eine Modernisierung und Erweiterung der Giraffen-Anlage an. Jetzt teilt der Kölner Tierpark Aufnahmen von seinen ehemaligen Tieren – sie lassen keinen Zweifel mehr.

NRW-Zoo macht es klar

Koobi und Maru haben ein neues Leben im Serengeti-Park Hodenhagen (Niedersachsen) begonnen. Nach der Umzugs-Meldung, war es still um die beiden Besucher-Lieblinge geworden. Das hat der niedersächsische Zoo jetzt geändert.

+++ NRW-Zoo zerreißt es das Herz: Schock nach über 200 Jahren – „Hinterlässt eine große Lücke“ +++

„Die beiden Giraffen Koobi und Maru haben ihren Umzug aus dem Kölner Zoo zu uns gut überstanden. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit zum Kennenlernen unserer Giraffengruppe haben die beiden jetzt zum erstem Mal das große Wild-Areal Ostafrika erkundet“, lässt der Serengeti-Park Hodenhagen seine Besucher wissen. „Hier gibt es für sie viel Neues zu entdecken.“ Und die Bilder, die der Zoo jetzt teilt, lassen keinen Zweifel daran, dass die beiden Giraffen gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kölner Zoo lässt es seine Besucher wissen

Koobi und Maru leben im Zoo in Niedersachsen nicht nur zusammen mit anderen Giraffen, an denen sie wie es scheint „sehr interessiert“ sind, sondern auch mit anderen afrikanischen Tierarten wie Streifengnus, Rappenantilopen und Spießböcken.

Auch der Kölner Zoo lässt seine Besucher jetzt an dem neuen Glück der ehemaligen Bewohner teilhaben. „Das freut uns sehr, zu sehen“, so der NRW-Zoo. Die Besucher dagegen trauern ihren Lieblingen hinterher. „Ich habe sie am Sonntag in Köln sehr vermisst“, wird etwa eine Besucherin deutlich. Andere freuen sich dagegen mit den beiden Giraffen. „Hatte ich auch schon gesehen und freue mich, dass Maru und Koobi sich gut einleben.“