In Mitten kam es zu einer Messer-Attacke. Jetzt ermittelt eine Bochumer Mordkommission. (Symbolbild)

Bochumer Mordkommission ermittelt nach Messerattacke in Witten – 34-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Die Polizei Bochum ermittelt in einem Fall, der sich am Freitag in Witten abspielte. Dort wurde ein Mann mit einem Messer attackiert.

Dabei wurde der Wittener lebensgefährlich verletzt. Jetzt kümmert sich eine Mordkommission der Polizei Bochum um den Vorfall.

Ermittlungen der Bochumer Mordkommission dauern an

In Witten kam es am Freitagmittag zu einer Messerattacke, bei der ein 34-Jähriger schwer verletzt wurde.

----------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

----------------------

Der Mann schwebt in akuter Lebensgefahr, sein Zustand konnte jedoch mit Hilfe einer Notoperation stabilisiert werden. Er wurde im Lutherpark von einem 59-jährigen Mann amgegriffen, der ein Messer bei sich trug.

---------------------

Mehr News aus Bochum:

Bochum: Betrüger unterwegs! Polizei warnt vor dieser miesen Masche

Bochum: „Kothaufen“ belagert Wahlkampfstand der AfD – und wird im Netz dafür gefeiert

Bochum: Peinliche Panne? Deshalb solltest du deinen Stimmzettel für die Wahl noch einmal prüfen

Bochum: Urteil im Fall Marvin gefallen – diese Ausrede kauften die Richter dem Sexualstraftäter (46) nicht ab

---------------------

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurz nach der Attacke in der Nähe des Tatorts fest. Wieso er auf den jüngeren Mann einstach, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft erließ bereits am Samstag einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Zum jetzigen Zeitpunkt dauern die Ermittlungen der Bochumer Mordkommission noch an. (mbo)