Bochum: Betrüger unterwegs! Polizei warnt vor dieser miesen Masche

In Bochum treiben derzeit besonders dreiste Trickbetrüger ihr Unwesen.

Wie die Polizei Bochum mitteilt, wurden am Donnerstag (2. September) gleich mehrere Menschen Opfer der Betrüger. Die Masche ist jedes Mal die gleiche.

Bochum: Vorsicht vor Trickbetrügern

Unter einem bestimmten Vorwand verschaffen die Täter sich Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer. Während der eine Täter das Opfer ablenkt, macht sich der andere Täter auf die Suche nach Geld, Schmuck oder Papieren.

So gab es am Donnerstag gleich drei solcher Fälle in Bochum. Gegen 13.45 Uhr betraten falsche Handwerker die Wohnung einer 80-Jährigen an der Wittener Straße in Bochum-Altenbochum. Der Dame fehlte anschließend Bargeld.

Die Täterbeschreibung:

schlanke Statur

ca. 175 cm groß

etwa 25 Jahre alt

dunkle Hautfarbe

Er trug einen Blaumann, eine Kappe und einen Mund-Nasen-Schutz.

Er sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Unter dem gleichen Vorwand verschafften zwei Täter sich wenige Minuten später Zutritt zur Wohnung einer 72-Jährigen in Bochum-Mitte. Ihre Beute: eine Handtasche und mehrere Unterlagen.

Die Täterbeschreibung:

Einer von ihnen war 185 bis 190 cm groß, hatte ein rundes Gesicht und laut Zeugenbeschreibung ein „deutsches“ Erscheinungsbild.

Er trug dunkle Bekleidung und eine graue Latzhose.

Der andere war etwas kleiner, hatte eine dünne Statur und trug ebenfalls eine graue Latzhose.

Und auch um 16.15 Uhr war es diese Masche, die vier angeblichen Mitarbeitern einer Sanitärfirma Zutritt zur Wohnung eines 75-Jährigen auf der Bochumer Straße in Herne Zutritt verschaffte. Der Mann erkannte jedoch schnell, dass etwas faul war und vertrieb die Täter aus der Wohnung. Entwendet wurde nichts.

Die Beschreibung von zwei der vier Tätern:

Der erste hatte eine kräftige Statur, braune Haare, war ca. 180 cm groß

Er hatte laut Zeugenaussage ein „deutsches“ Erscheinungsbild und trug eine Arbeitermontur

Der andere trug kürzere Haare, hatte ein „südländisch“ wirkendes Erscheinungsbild und trug eine graublaue Arbeitermontur.

---------------------

Mehr News aus Bochum:

Ruhrpark Bochum verkündet Neueröffnung – Kunden sind begeistert: „Das ist ja mal genial“

Bochum: Peinliche Panne? Deshalb solltest du deinen Stimmzettel für die Wahl noch einmal prüfen

Bochum: Urteil im Fall Marvin gefallen – diese Ausrede kauften die Richter dem Sexualstraftäter (46) nicht ab

---------------------

Polizei Bochum bittet um Zeugenhinweise und gibt Tipps

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Außerdem gibt die Polizei fünf Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können:

1. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

2. Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage.

3. Lassen Sie nur Handwerker hinein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

4. Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen.

5. Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.