Bochum: Zeltfestival Ruhr verkündet weitere Musikstars – das Line-up ist der Knaller!

Musikfans aufgepasst: Für das Zeltfestival Ruhr in Bochum stehen die nächsten Acts fest – und die können sich wirklich sehen bzw. hören lassen!

Gerade erst vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Megastars wie Nina Chuba, Silbermond, Gentleman und Co. dabei sind (wir berichteten). Jetzt setzt das beliebte Festival, das nächstes Jahr vom 16. August bis 1. September stattfindet, noch eine Schippe obendrauf.

Bochum: Zeltfestival Ruhr mit Hammer-Neuigkeiten

Beim Zeltfestival Ruhr in Bochum geben sich 2024 die Stars die Klinke in die Hand. Neben bereits bekannten Acts wie Nina Chuba oder Wincent Weiss sind weitere Ikonen der Musikgeschichte am Start. Die Fans können sich auf Sarah Connor, Jan Delay, The BossHoss, Von Wegen Lisbeth und Grossstadtgeflüster aka GSGF freuen – der Hammer!

Mit insgesamt 19 bestätigten Gastspielen ist damit bereits knapp die Hälfte des Programms für den Spätsommer bekannt. Das beliebte Festival am Kemnader See in Bochum wird somit wohl auch kommendes Jahr ein echtes Highlight der Region werden.

Weitere Ankündigungen geplant

Kein Wunder bei diesen Acts: Sarah Connor gehört zu den absoluten Stars des Landes. Nur wenige konnte sich so lange und so erfolgreich halten wie sie. Die „Queen of Soul“ wird das größte Zelt des Festivals garantiert in einen Ausnahmezustand versetzen. Auch Jan Delay ist ein alter Hase im Musikbusiness – und trotzdem immer noch voll auf der Höhe der Zeit. Zusammen mit seinen Kollegen von Disko No.1 macht er mit seiner „Best of 25 Years“-Jubiläumstour Halt beim Spätsommerfestival am Kemnader See. Aber auch die Cowboys von The BossHoss, die Band Von Wegen Lisbeth und das Berliner Trio von GSGF werden den Besuchern ordentlich einheizen.

Und man darf weiterhin gespannt sein, denn die Veranstalter versprechen noch vor Weihnachten die Präsentation von weiteren Highlights für das Festival in Bochum nächstes Jahr.