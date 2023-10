Zeltfestival Ruhr enthüllt neue Bands für 2024! Neben Nina Chuba kommt eine echte Legende

Anfang September ist das Zeltfestival Ruhr 2023 mit dem Auftritt von Trettmann zu Ende gegangen. Es war die letzte von 42 Shows an 17 Festivaltagen am Kemnader See in Witten/Bochum. Nur wenige Tage später verrieten die Veranstalter, wer das Zeltfestival Ruhr 2024 eröffnen wird.

Dabei handelt es sich um keine geringere Band als Silbermond. Am 6. Oktober enthüllten die Veranstalter nun die nächsten Acts. Schon jetzt ist klar: Das Zeltfestival Ruhr 2024 dürfte wieder ein Feuerwerk werden.

Zeltfestival Ruhr 2024: Diese Bands sind am Start

„Feinster Deutsch-Rap, Pop, Indie-Rock, Reggae und Comedy“, lautet das Versprechen der Veranstalter zur ersten Line-Up-Welle der 15. Ausgabe des Zeltfestivals Ruhr. Tatsächlich sollte für jeden etwas dabei sein. So kannst du dich zum Beispiel über die „Queen of Rap“ freuen. Nina Chuba lädt im August 2024 alle zum Tanzen und auf einen „Wildberry Lillet“ in die weiße Zeltstadt ein. Damit verlängert die Newcomerin des Jahres 2022 ihre restlos ausverkaufte Tour 2023/2024 um eine weitere Show.

Ohrwurm-Garantie verspricht auch Bilderbuch. Die österreichische Band wird dem Festival gleich zu Beginn mit ihrem Genre Mix aus R&B und Hip-Hop, Psychodelic Soul und Art Pop einen extravaganten Glamour-Stempel aufdrücken. Weniger Genremix, dafür absoluten Legendenstatus hat Gentleman zu bieten. Der international gefeierte Reggae-Star aus Köln geht nach drei Jahrzehnten Musikkarriere mit seinem neuen Album „Mad World“ auf Tour und gibt sich dabei auch die Ehre beim Zeltfestival Ruhr.

Nina Chuba ist beim Zeltfestival 2024 dabei. Foto: IMAGO/HMB-Media

Das sind die Termine für das Zeltfestival Ruhr 2024 (Stand: 6. Oktober 2023)

16.08.24 Silbermond

16.08.24 Ilse de Lange

17.08.24 Bilderbuch

17.08.24 Volker Rosin

18.08.24 Volker Rosin

22.08.24 Wincent Weiss

23.08.24 Gentleman

24.08.24 Nina Chuba

27.08.24 Torsten Sträter

27.08.24 Gerburg Jahnke

28.08.24 Torsten Sträter

28.08.24 Gerburg Jahnke

28.08.24 Jochen Malmsheimer

Comedy-Stars und Hits für die Kleinen

Neben Songwriter Wincent Weiss und Country-Pop-Sängerin Ilse de Lange können sich auch die ganz Kleinen freuen: Denn wie schon bei der letzten Ausgabe füllt Volker Rosin wieder mit seinen Hits für Kids die Zelte.

Wer nicht das Tanzbein schwingen, sondern lieber den Lachmuskeln Auslauf geben möchte, kann sich Tickets für die Shows von Torsten Sträter, Gerburg Jahnke oder Jochen Malmsheimer besorgen. Eintrittskarten gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline 0234 96292 22.

Aufgepasst: Die Show von Silbermond ist nach Angaben der Veranstalter schon fast ausverkauft. Wer dabei sein will, sollte sich also sputen.