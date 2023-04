Bochum: Hammer auf beliebtem Festival! ZDF-Star kommt an Kemnader See

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum hat sein Line-Up erweitert. Mit dabei sind jetzt ganz große Namen wie die deutsche Rockband Tocotronic, die sich unter anderem zu den Sportfreunde Stiller und Marteria gesellen.

Doch auch abseits des Musikalischen hat das Festival am Kemnader See in Bochum in diesem Jahr einiges zu bieten. Neben Comedian Torsten Sträter kommt auch eine beliebte Moderatorin aus dem ZDF-Fernsehen vorbei.

Bochum: Dunja Hayali beim Zeltfestival Ruhr

Mit ihrem Buch „Haymatland“ hat das Zeltfestival Ruhr Dunja Hayali zu einer Lesung am 3. September eingeladen. Neben ihrer Moderationstätigkeit für das „Morgenmagazin“, „Sportstudio“ oder „heute Journal“, hat sie mittlerweile auch zwei Bücher geschrieben. In ihrem neuesten Werk geht es, wie der Name schon sagt, um das Thema Heimat.

Doch was bedeutet dieses Wort eigentlich? Wie findet Integration statt und wie wollen wir gemeinsam in unserer neuen und alten Heimat leben? „Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch zu sein“, sagt Hayali über sich selbst. „Erst als ich im Fernsehen auftauchte, begann man mir meine Heimat abzusprechen. Heute frage ich mich: In welchem Deutschland möchte ich und wollen wir eigentlich leben?“

Dieser Frage und mehr stellt sich die Fernsehmoderatorin und Journalistin aus Datteln nicht nur auf dem Blatt. Sie will auch die Festivalbesucher zu einem Gespräch darüber einladen. Besucher können sich also auf einen einmaligen Auftritt freuen. Einlass am 3. September ist um 12.15 Uhr und los geht’s um 13.00 Uhr. Die Tickets kosten 41,90 Euro zuzüglich 5,90 Euro Versandkosten, die beim Selbstausdrucken der Eintrittskarten natürlich entfallen.

Das Line-Up beim Zeltfestival Ruhr

Vom 18. August bis zum 3. September tummeln sich so einige Acts am Kemnader See. Im Folgenden findest du das komplette Line-Up: