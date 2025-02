Zeltfestival Ruhr holt „Tatort“-Star nach Bochum – DAS erwartet Besucher

Das Zeltfestival Ruhr findet in diesem Jahr vom 22. August bis zum 7. September 2025 wie immer am Kemnader See in Bochum statt. Die Veranstalter haben bereits die ersten Acts bekanntgegeben und damit die Vorfreude auf das Festival bei den Besuchern geschürt. Mit dabei sind unter anderem Torsten Sträter, Rea Garvey, Kontra K, Giovanni Zarrella oder auch Michael Mittermeier.

Für den nächsten Veranstaltungspunkt auf der Agenda hat sich das Zeltfestival Ruhr überlegt, eine gesonderte Ankündigung zu machen. Denn dieses Programm hat es laut den Veranstaltern „in sich“.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: „Tatort“-Star kommt

Man kennt ihn aus dem Fernsehen, spielt er doch eine große Rolle im „Tatort“ Münster. 2025 wird er allerdings auch live auf die Bühne treten. Das Zeltfestival Ruhr macht jetzt eine große Ankündigung für seinen nächsten Stargast.

„Wir freuen uns, Euch das 30te Gastspiel für unser diesjähriges ZfR kundtun zu dürfen und dies hat es in sich.“ Trommelwirbel: Jan Josef Liefers wird sich auf dem Festival die Ehre geben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna Loos – die auch mal beim Tatort mitgespielt hat, allerdings im Kölner – präsentiert er das Programm „Eheberatung“.

Zeltfestival Ruhr: Das erwartet die Besucher

Sonst als Gerichtsmediziner Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne zusammen mit Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) im Münsteraner „Tatort“ in der ARD zu sehen, gibt sich der Schauspieler nun gemeinsam mit seiner Frau in Bochum die Ehre. Die beiden sind bereits seit über 20 Jahren verheiratet, haben zwei gemeinsame Töchter und leben in Berlin. Anna Loos ist selbst eine preisgekrönte Schauspielerin und Sängerin, nahm sogar mehrfach bei der Vorauswahl zum ESC teil.

Doch was können sich die Festivalbesucher von der Lieferschen und Looschen „Eheberatung“ nach Nick Hornbys „State Of The Union“ versprechen? Bei der Lesung der Geschichte „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“ gehen Liefers und Loos weiter, mit Gesangseinlagen und anderen Darstellungsformen wird die Geschichte um eine kriselnde Ehe auf der Bühne lebendig.

Dein Interesse ist geweckt? Dann solltest du dich ranhalten. Die Tickets sind bereits seit Dienstag (18. Februar) im Vorverkauf. Kosten: 53,10 Euro aufwärts, zuzüglich Versand. Der Termin ist übrigens der 2. September, Einlass ab 17 Uhr und Beginn um 18 Uhr. Das Gelände öffnet an dem Tag bereits um 16 Uhr.