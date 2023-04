Bochum: Blutbad in Wohnung! Mann mit Stichen und Schnitten schwer verletzt – Frau in Lebensgefahr!

Blutbad in Bochum! Welche schrecklichen Szenen haben sich hier wohl abgespielt?

Am frühen Mittwochmorgen (26. April), gegen 5.10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in eine Wohnung nach Bochum in die Günnigfelder Straße gerufen – und dort machten die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung!

Bochum: Streit eskaliert völlig – und endet blutig!

Zwei schwer verletzte, nicht mehr ansprechbare Personen wurden dort aufgefunden. Beide hatten Stich- und Schnittverletzungen erlitten und mussten noch in der Wohnung intensivmedizinisch erstversorgt werden.

Bei den Verletzten handelt es sich um die 23-jährige Wohnungsinhaberin und einen 26-jährigen Mann. Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit zwischen den beiden Personen.

Bochum: Hat der 26-Jähriger die 23-Jährige versucht zu töten?

Im weiteren Verlauf kam es dann zu den Stich- und Schnittverletzungen. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Beide Personen wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei Bochum und der Staatsanwaltschaft Bochum heißt.

Aktuell gibt es keine Erkenntnisse dazu, dass weitere Personen an der blutigen Auseinandersetzung beteiligt waren. Der schreckliche Tatverdacht der Mordkommission: Der 26-Jährige könnte versucht haben, die 23-Jährige zu töten! Jetzt wird ermittelt.

