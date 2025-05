Boris Pistorius privat: Mit DIESER Frau teilte der SPD-Mann sein Bett

Er ist der Mann, der die Bundeswehr fit macht und die Deutschen begeistert: Boris Pistorius, der charismatische SPD-Politiker, der seit Januar 2023 als Bundesverteidigungsminister glänzt. Doch wie tickt Boris Pistorius privat? Abseits der Kameras zeigt sich ein Mann mit Tiefgang, Familiensinn und einer kuriosen Verwechslung mit Armin Laschet. Tauchen wir ein in sein privates Universum – mit allen Facetten von Liebe bis Gehalt!

Boris Pistorius ist privat vor allem eins: Ein hingebungsvoller Vater und Großvater. Aus seiner ersten Ehe mit der 2015 verstorbenen Sabine Pistorius hat er zwei Töchter, die sein privates Glück ausmachen. 2017 teilte der stolze Papa ein Foto mit der ältesten Tochter Lara zu ihrer Hochzeit: „Ein wunderschönes, glückliches Paar!“

Boris Pistorius privat: Erst eine Ausbildung zum Kaufmann, dann folgte das Jura-Studium

Geboren am 14. März 1960 in Osnabrück, wuchs Pistorius privat in bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Name, inspiriert von Boris Pasternak, deutet auf eine gewisse Poesie hin, doch privat war er Pragmatiker. Nach dem Abitur 1978 absolvierte er privat eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel, bevor er nach dem Wehrdienst Rechtswissenschaften studierte. In Osnabrück und Münster formte er privat seinen Ehrgeiz, legte 1990 sein zweites juristisches Staatsexamen ab und arbeitete kurz als Anwalt. Privat legte er so den Grundstein für seine Karriere.

Privat hat Boris Pistorius Höhen und Tiefen in der Liebe erlebt. Nach dem Tod seiner ersten Frau Sabine fand er privat 2016 Trost bei Doris Schröder-Köpf, der Ex-Frau von Gerhard Schröder. Sechs Jahre lang war das Paar privat ein Team, trotz fünf Kindern aus früheren Beziehungen. 2022 trennten sie sich privat freundschaftlich – Doris lobte seine „Großzügigkeit“. Doch privat schlug sein Herz bald wieder höher: Seit 2022 ist Pistorius mit der 20 Jahre jüngeren Julia Schwanholz liiert, einer SPD-Politikwissenschaftlerin. Im Dezember 2023 heirateten sie privat, wie die „Bild“ enthüllte. Ob bei Festspielen oder im Podcast – Julia ist seine private Muse und öffentliche Stütze.

Boris Pistorius hatte privat eine Beziehung mit der Ex von Gerhard Schröder – Doris Schröder-Köpf. Foto: imago images/localpic

Privat war Pistorius schon als Teenager politisch: Mit 16 trat er der SPD bei. Seine Karriere begann privat im Osnabrücker Stadtrat (1996–2013), gefolgt von Ämtern als zweiter Bürgermeister (1999–2002) und Oberbürgermeister (2006–2013). Als Innenminister Niedersachsens (2013–2023) zeigte er Durchsetzungskraft, bevor er 2023 Verteidigungsminister wurde.

Durch ein ordentliches Gehalt ist Boris Pistorius privat gut abgesichert

Privat lebt Pistorius nicht schlecht: Als Verteidigungsminister erhält er ein Grundgehalt von rund 18.000 Euro im Monat. Zuzüglich kommen sämtliche Zulagen. Privat ermöglicht ihm das ein sorgenfreies Leben – passend zu seiner Wohnung in Berlin, wo er kurioserweise in Laschets Nachbarschaft lebt!

Privat hat Boris Pistorius sein Glück in Julia Schwanholz gefunden. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Die genaue Körpergröße von Boris Pistorius ist nicht bekannt. Jedoch zeigen Fotos, dass er weder sonderlich groß noch klein ist. Bei Truppenbesuchen oder neben internationalen Kollegen wirkt Pistorius jedenfalls sehr selbstbewusst.

Armin Laschet und Boris Pistorius: Privat ein Doppelgänger-Dilemma

Eine kuriose Verwechslung sorgt für Lacher: Pistorius ähnelt CDU-Politiker Armin Laschet verblüffend! Laschet erzählte im Podcast der Funke-Mediengruppe, wie er privat in Berlin für Pistorius gehalten wurde – inklusive Sicherheitsaufruhr: „Der Minister ohne Security?“ Beide amüsieren sich über die Verwechslung, die in Memes gefeiert wird. Selbst im Bundesrat soll Pistorius schon für Laschet gehalten worden sein – ein Running Gag mit Charme!

