Christian Dürr privat: Deshalb ging er in die Politik

Christian Dürr will schaffen, was einst Christian Lindner gelang: Die FDP wiederbeleben. Dazu greift der bisherige Fraktionsvorsitzende der FDP im Deutschen Bundestag nach dem Parteivorsitz. Kann der großgewachsene Niedersachse die Liberalen nach der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl 2025 wieder zurück in das Bundesparlament führen? Zeit ihn kennenzulernen. Wer ist Christian Dürr privat?

Wolken, Regen, 11 Grad. Das Leben des späteren Fraktionsvorsitzenden der FDP Christian Dürr nahm einen trüben Start, als er am 18. April 1977 im niedersächsischen Delmenhorst – unweit von Bremen – das Licht der Welt erblickte. So ungemütlich der Start, so behütet wuchs Christian Dürr privat bei seinen Eltern Helga und Udo Dürr als Einzelkind in dem beschaulichen Nachbarort Ganderkesee auf. Eine Region, die etwas Bodenständiges habe und doch wegen der Nähe zu Bremen und dem Hafen der Welt zugewandt sei.

Christian Dürr privat: Behütet als Einzelkind bei Mutter Helga und Vater Udo aufgewachsen

Genauso wie Christian Dürr selbst. Den 16-jährigen Gymnasiasten zog es nach der zehnten Klasse als Austauschschüler in die große weite Welt – in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. An der Kingman High School in Arizona sollten für ihn die grauen und verregneten Tage Norddeutschlands zumindest für ein Jahr der Vergangenheit angehören. In dem Wüstenstaat im Südwesten der USA herrschten für den Teenie Sommer, Sonne, Sonnenschein. Doch nicht nur das Wetter war für den Niedersachsen anders.

Auch die Menschen waren es. Dürr fiel die ausgeprägte Heimatfixiertheit der Amis auf. So sei er mit skurrilen Fragen gelöchert worden. Ein US-Amerikaner wollte von Dürr wissen, ob es in Deutschland mittlerweile Waschmaschinen gebe. Ein anderer fragte, ob Deutschland auch eine Demokratie wie die USA sei.

Gerade letzteres habe Christian Dürr dazu bewegt sich privat mit Politik zu beschäftigen. Das Austauschjahr sei eine der wichtigsten Erfahrungen gewesen. Es habe ihn zu einem politischen Menschen gemacht, ihn reifen lassen. Mutter Helga bestätigt das. Einer Zeitung sagte sie: „Er ist als Kind weggefahren und als junger Erwachsener wiedergekommen.“

Christian Dürr privat: Seinen Eltern war wichtig, dass er eine solide Ausbildung macht

Zurück in Deutschland trat Christian Dürr der Jungendorganisation der FDP, den Jungen Liberalen (Julis) als Mitglied bei. Und damit sollte er das einzige Parteimitglied in der Familie sein. Der Vater von Christian Dürr ließ ein Online-Blatt wissen: „Wir sind politisch sehr interessiert, aber nicht Mitglied in einer Partei.“

Sein privates Glück hat Christian Dürr mit Ehefrau Jennifer gefunden. Foto: IMAGO/Future Image

1997 mit dem Abitur in der Tasche, leistete er zunächst seinen Zivildienst beim DRK-Blutspendedienst in Bremen ab. Um dann das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover zu beginnen, dass der spätere Fraktionschef der FDP 2007 als Diplom-Ökonom abschloss. Thema seiner Diplomarbeit: „Ausgewählte Probleme des CO2-Emissionshandels.“ Die Eltern von Christian Dürr legten großen Wert darauf, dass er trotz seines politischen Engagements eine solide Ausbildung machte. „Das war für uns als Eltern fast das Wichtigste. Wer Politik macht, muss auch eine berufliche Alternative haben“, so Vater Udo Dürr.

In dem Beruf des Ökonoms arbeitete Christian Dürr jedoch nie. Vielmehr intensivierte er noch während des Studiums als Mitglied der FDP seine politische Arbeit. Er legte eine steile Karriere hin. So wurde das FDP-Mitglied noch als Student mit nur 26 Jahren in den niedersächsischen Landtag gewählt. 2009 übernahm er den Fraktionsvorsitz der FDP in dem norddeutschen Landtag.

Christian Dürr legte eine steile Karriere hin

2017 wechselte das Mitglied der FDP in den Deutschen Bundestag, wo er zunächst als stellvertretender Fraktionsvorsitzender unter Christian Lindner und Leiter des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen fungierte. Seit dem 7. Dezember 2021 ist er Vorsitzender der Bundestagsfraktion der FDP – eine Position, die er nach dem Aufstieg Christian Lindners zum Bundesfinanzminister übernahm.

Auch wenn Christian Dürr mittlerweile in der FDP ein Schwergewicht ist und er als der logische Kandidat für die Nachfolge Lindners gilt, kritisieren viele, dass er zu wenig Profil habe. Sie mäkeln: Man könne ihn nicht einordnen. Auf die Kritik angesprochen, sagte der FDP-Mann unlängst in einem Interview: „Ich kenne alle diese Erzählungen, aber wissen Sie was? Auf genau dieses Einsortieren und Schubladendenken habe ich keinen Bock. Ich bin nicht der Wirtschaftsfuzzi der FDP, ich bin aber auch nicht ihr Sozialfuzzi. Wir verteilen in der Politik und auch in der FDP zu häufig Etiketten.“

Christian Dürr privat: Mit Ehefrau Jennifer hat er zwei Kinder

Privat hat Christian Dürr mit seiner langjährigen Partnerin Jennifer Ahrendt sein Glück gefunden. Am 4. August 2012 gaben sich beide in der Corneliuskirche in Ganderkesee das Ja-Wort. Ahrendt nahm mit der Hochzeit seinen Nachnamen an. Christian Dürr und seine Ehefrau haben zwei Kinder: Den 2013 zur Welt gekommenen Sohn Jonas und die Tochter Emily Anna, die 2015 geboren wurde. Christian Dürr wohnt mit seiner Familie in Ganderkesee.

