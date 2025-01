Franca Lehfeldt privat: Deswegen warnte sie ihr Vater vor einer Beziehung mit Christian Lindner

Christian Linder teilt in Interviews und TV-Shows so einige Details über sein privates Leben, mit seiner Frau zeigt er sich auf den roten Teppichen Deutschlands. Doch wer ist eigentlich die Frau an der Seite des FDP-Chefs? Franca Lehfeldt hatte schon vor ihrer privaten Beziehung mit Christian Lindner ein interessantes Leben. Doch was sollte man über die Journalistin wissen?

Zur Bundestagswahl 2025 sieht man Christian Lindner nicht allzu häufig an der Seite seiner Frau Franca Lehfeldt – denn die ist gerade mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Was die 35-jährige Franca Lehfeldt privat tut und wie das Urteil ihres Vaters gegenüber ihrer Beziehung mit dem FDP-Chef ausgefallen ist, verraten wir dir.

Franca Lehfeldt privat: Nach sieben Jahren bekam die Journalistin ihren Traumjob

Die deutsche Fernsehmoderatorin und Reporterin Franca Lehfeldt wurde am 12. September 1989 in Hamburg geboren. Sie ist die Tochter eines Hamburger Geschäftsmanns namens Claus-Holger Lehfeldt. Ihr Abitur machte Franca Lehfeldt im Jahr 2009 am Internat Schloss Neubeuern, danach schlug sie ihren ersten Karriereweg ein. Von 2009 bis 2012 studierte Franca Lehfeldt Glion Institite of Higher Education in der Schweiz Hotelmanagement und BWL, nach dem Bachelor machte sie einen Master in Strategic Management. Doch eigentlich hatte France Lehfeldt immer den Wunsch, Journalistin zu werden, wie sie im Interview mit dem genannten Internat verriet. Deswegen besuchte sie von 2017 bis 2018 die RTL Journalistenschule, danach arbeitete sie als Politik-Reporterin für den Sender. Im April 2021 beförderte man Franca Lehfeldt zur Chefreporterin. Unter anderem berichtete Franca Lehfeldt für RTL News über das Kanzleramt und den Bundestag.

Im Jahr 2022 wechselte Franca Lehfeldt zum Fernsehsender „Welt“ – doch nur ein Jahr später war Schluss mit der Karriere als Journalistin. Im Oktober 2023 verließ Franca Lehfeldt den Fernsehsender und machte sich mit ihrer eigenen Agentur für Kommunikation und Marketing selbstständig, um eine private Leidenschaft zum Beruf zu machen. Für die Dressurreiterin Isabell Werth übernimmt Franca Lehfeldt als lange Freundin privat das Projektmanagement. Kurz zuvor hatte Franca Lehfeldt außerdem ein Sachbuch gemeinsam mit Nena Brockhaus, ebenfalls zuvor Journalistin bei „Welt“, mit dem Titel „Alte weise Männer“ veröffentlicht. Eine besondere Rolle im Bestseller-Sachbuch von Franca Lehfeldt nimmt ihr Vater ein.

In ihrem Sachbuch lüftete Franca Lehfeldt DIESES private Geheimnis ihres Vaters

Obwohl Franca Lehfeldt für ihre Beziehung zum FDP-Chef Christian Lindner bekannt ist, scheint ein anderer Mann im Leben der gelernten Journalistin eine mindestens genauso wichtige Rolle zu spielen. Auf Instagram verriet Franca Lehfeldt, dass ihr Vater privat ihre größte Inspiration sei. Auch in ihrem Sachbuch widmet Franca Lehfeldt ihrem Vater seinen Platz, der sowohl ihr „größter Unterstützer“ als auch „schärfster Kritiker“ ist, wie sie gegenüber „Bunte“ sagte.

Als Franca Lehfeldt im jungen Kindesalter privat mit ihrem Vater und ihrer Großmutter im Tierpark war, wurde sie Zeuge eines ergreifenden Moments. Ihre Großmutter erzählt ihrem Vater erstmals, dass sie damals als sie von der Schwangerschaft erfuhr, abtreiben wollte. Sie stieß sich selbst dafür die Treppe herunter und versuchte es mit einer Stricknadel: „Mein Vater trägt die Narbe am Körper, aber er überlebte“, erklärte Franca Lehfeldt im Gespräch mit „Bunte“. Der Grund? Franca Lehfeldts Großmutter war zu Zeiten des NS-Regimes mit einem unehelichen Kind schwanger. Auch er erfuhr die Umstände seiner Geburt erstmals, an jenem Tag im Tierpark im Alter von 40 Jahren.

Dass ihr Vater in ihrem Leben eine wichtige Rolle einnimmt, zeigt sich auch daran, dass sie sich seine Meinung zu Ehemann Christian Lindner heute noch sehr zu Herzen. Der „Bunte“ sagte Franca Lehfeldt, ihr Vater habe sie davor gewarnt, dass sie wegen der Beziehung zu Christian Lindner Abstriche im Beruf machen müsse. Unrecht hatte er damit nicht.

Mit Christian Lindner ist Franca Lehfeldt seit 2018 zusammen. Foto: IMAGO/Eventpress

Christian Lindner und Franca Lehfeldt: SO sieht ihre private Beziehung aus

Im Jahr 2018 wurde bekannt, dass FDP-Chef Christian Lindner privat mit der Journalistin Franca Lehfeldt zusammen ist. Das erste Mal zeigte sich Christian Lindner mit der zehn Jahre jüngeren Franca Lehfeldt bei der „Lohegrin“-Premiere der Richard-Wagner-Festspiele. Nach den Informationen von „Vip.de“ sollen sich Franca Lehfeldt und Christian Lindner bei der Arbeit kennengelernt haben. Ab 2017 war Franca Lehfeldt als Politik-Journalistin tätig. Da Franca Lehfeldt ab 2021 Chefredakteurin im Bereich Politik für RTL wurde, hagelte es hier ordentlich Kritik, da Beziehung und Job zu „journalistischen Interessenkonflikten“ führen würden. Franca Lehfeldt erklärte jedoch, dass sie als Journalistin weiterhin unabhängig sein würde, wie „Gala“ zitierte. Für Christian Lindner war es nicht das erste Mal, dass er sich mit solchen Vorwürfen befassen musste – erst im Jahr 2020 kam es zur Scheidung von seiner Frau Dagmar Rosenfeld, damals der Chefredakteurin der „Welt“.

Die Verlobung von Franca Lehfeldt und Christian Lindner erfolgte privat im September 2021, nach Informationen von „Vip.de“ in einem Berliner Restaurant zum Geburtstag der Journalistin. Am 7. Juli 2022 gaben sich Christian Lindner und Franca Lehfeldt bei ihrer Hochzeit auf Sylt dann das Ja-Wort. Zu den geladenen Gästen gehörten auch Friedrich Merz, da seine Frau Charlotte Merz privat eng mit Franca Lehfeldt befreundet ist. Den Namen von Christian Lindner wollte Franca Lehfeldt jedoch nicht annehmen, da sie keine Brüder hat und sehr an ihrem Namen hängt, verriet sie der „Bunte“.

Die Hochzeit des FDP-Chefs war besonders wegen der Designer-Outfits von Franca Lehfeldt in den Medien präsent – alleine das Kleid für die kirchliche Trauung soll laut „web.de“ ungefähr 10.000 Euro gekostet haben, zwei weitere Kleider folgten. Obwohl Franca Lehfeldt und Christian Lindner privat nur wenige gemeinsame Momente erleben, wie die Journalistin auf Instagram verriet, teilt sie dort einige Einblicke in ihr Leben mit dem FDP-Chef. Zwei Jahre nach der Hochzeit mit Christian Lindner wurde Franca Lehfeldt schwanger, das Baby erwarten sie laut der „Rheinischen Post“ nach der Bundestagswahl im März 2025.

