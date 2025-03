Lars Klingbeil privat: Aus diesem Grund muss er sein Kind geheim halten

Nach der Bundestagswahl gibt es einige Umstrukturierungen in den ehemaligen Ampelparteien. Robert Habeck (Grüne) will keine führende Rolle mehr, Christian Lindner (FDP) zieht sich aus der Politik zurück – und in der SPD? Hier blicken alle auf den neuen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Lars Klingbeil (47). Zusammen mit Parteikollegin Saskia Esken steht er an der Spitze der Partei. Noch ist nicht viel über den Niedersachsen bekannt. Doch nun häufen sich die Fragen: Wer ist Lars Klingbeil? Ist er liiert, und wenn ja – mit wem? Ein Privatporträt.

Lars Klingbeil sah die Werte der SPD zur Bundestagswahl ausgerechnet an seinem Geburtstag in den Keller fallen. Klingbeil ist am 23. Februar 1978 in Soltau, einer niedersächsischen Mittelstadt mitten in der Lüneburger Heide, geboren. Später wuchs er in Munster auf. Mein Vater war Berufssoldat, seine Mutter arbeitete als Einzelhandelskauffrau. Von 2001 bis 2016 gehörte er dem Rat der Stadt Munster an. Schon früh bekannte sich der spätere Parteivorsitzende (seit 2021) zur SPD.

Mit wem ist Lars Klingbeil zusammen?

Klingbeil, der in seiner Jugend in Munster davon träumte, Rockstar oder Profifußballer zu werden, absolvierte nach seinem Abitur den Zivildienst bei der Bahnhofsmission in Hannover. Dort studierte er später Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Er schloss 2004 mit dem Magister Artium ab und erhielt in dieser Zeit ein Stipendium der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Schon mit 18 trat Lars Klingbeil der Partei bei und engagierte sich zunächst bei den Jusos. Seit 2009 sitzt der Niedersachse im Bundestag, zuvor war er Kreistagsabgeordnete im Heidekreis. Innerhalb der Partei arbeitete sich Klingbeil hoch zum Generalsekretär. Auf dem Bundesparteitag am 11. Dezember 2021 wurde er mit 86,3 Prozent der Delegiertenstimmen gemeinsam mit Saskia Esken zum Parteivorsitzenden gewählt. Nach der Bundestagswahl stimmten für ihn 85,6 Prozent als Nachfolger von Rolf Mützenich zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion.

(Quelle: IMAGO/Noah Wedel) Lars Klingbeil ist seit 2009 im Bundestag und nun Vorsitzender der SPD Fraktion dort. Hier zusehen mit Boris Pistorius. Doch was macht Klingbeil privat? Foto: IMAGO/Noah Wedel

SPD-Star über Liebe und Politik

Aber mit wem ist Lars Klingbeil denn jetzt verheiratet? Der Name von Klingbeils Frau ist Lena-Sophie Müller (42), das Paar heiratete im August 2019 in der Lüneburger Heide. 2021 berichtete Lars Klingbeil in „Die Rheinpfalz“ über das junge Eheglück: „Wir haben im Sommer 2019 geheiratet und mussten unsere Flitterwochen verschieben, weil die SPD auf einmal keinen Vorsitzenden mehr hatte und ich die Wahl organisieren musste.“

Auch danach musste die Ehefrau noch warten mit den Flitterwochen: „Selbst wenn Corona morgen vorbei wäre, ist ja immer noch Bundestagswahl – 2021 wird das nichts, aber meine Frau und ich können auch noch ein bisschen warten.“

Ansonsten teilt das Paar nicht viel über sein Privatleben, auch in den sozialen Medien halten sie sich damit zurück. Das könnte auch an der digitalen Expertise der Klingbeil-Gattin liegen, sie führt nämlich alles andere als ein Nischendasein im Schatten ihres ehrgeizigen Mannes. Lena-Sophie Müller hat ihre eigene Karriere. Wie aus ihrem „LinkedIn“-Profil hervorgeht, ist sie seit Anfang 2014 Managing Director der „Initiative D21 e. V.“

Wer ist die Frau an seiner Seite?

Zu ihrem Beruf schreibt die Diplom-Politologin: „Mein Anliegen ist es, die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung aufzuzeigen und zu gestalten. Ich interessiere mich sehr für die digitale Transformation und halte Keynotes und Vorträge zu Themen der Digitalisierung. Vor D21 war ich als Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut FOKUS in Berlin tätig. In gewisser Weise bin ich ein Nerd. Und ich liebe guten Kaffee.“

Lars Klingbeil mit Ehefrau Lena-Sophie Müller beim 69. Bundespresseball 2022 im Hotel Adlon Kempinski. Berlin, 29.04.2022 Foto: IMAGO/Future Image

Zuvor war Klingbeils Partnerin über vier Jahre im Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Außerdem war sie Mitglied im Digitalrat des Bundesministeriums der Verteidigung, in der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Zudem war sie am Fraunhofer-Institut FOKUS in Berlin tätig. Studiert hat sie an der Universität Potsdam und in Sydney.

Hat Lars Klingbeil Kinder?

Das ist eine bewegte Karriere, die gut zum Lebenswandel von Lars Klingbeil zu passen scheint. Dieser sagte 2021 in „Die Rheinpfalz“: „Mein Job ist generell nicht ideal für eine Ehe, aber das weiß meine Frau.“ Das Ehepaar Müller/Klingbeil hat keine gemeinsamen Kinder.

Klingbeil ist 2024 sogar zum ersten Mal Vater geworden! Mutter des Kindes ist natürlich seine Frau Lena-Sophie. Er machte aber klar, dass er seinen kleinen Sohn komplett aus der Öffentlichkeit raushalten will. Ein Grund dafür sind traurigerweise Gewaltdrohungen aus seinem Umfeld, wie die „Bild“ berichtet.

Ebenso interessant ist das Privatleben von Klingbeils Parteikollegen Olaf Scholz. Alles zum Ampel-Kanzler erfährst du hier: Olaf Scholz privat: DIESE Frage über Ehefrau Britta empörte ihn sehr