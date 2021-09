Bochum: Autos crashen ineinander – schreckliche Folgen für Fußgängerin

Bochum. Ein Verkehrsunfall in Bochum hatte gefährliche Folgen für eine Passantin. Als am Dienstagnachmittag zwei Pkws kollidieren wird auch eine Fußgängerin mitgerissen.

Zuvor hatte eine Autofahrerin aus Bochum die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Bochum: Fußgängerin gerät bei Verkehrsunfall dazwischen

In Bochum-Wattenscheid war am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin auf der Hüller Straße Richtung Wattenscheid-Mitte unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 89 konnte sie aus bisher ungeklärten Gründen ihr Auto nicht mehr kontrollieren und fuhr einem anderen Autofahrer hinten rein. Der 33-jährige Bochumer wurde von der Fahrbahn gestoßen und fuhr daraufhin eine Fußgängerin an.

Die 67-Jährige wurde dabei zwischen dem Auto und einer Hauswand eingeklemmt. Mit der Hilfe einiger Passanten konnte der Bochumer die Frau befreien. Ein Rettungswagen wurde gerufen und die verletzte Dame in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sperrte den Unfallort vorrübergehend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine ziemlich hohe Summe: 11.000 Euro! (mbo)