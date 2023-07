Besucher des „Bochum Total“-Open-Air sollten am Wochenende besser auf sich aufpassen. Denn nicht nur die Beats, die aus den Lautsprechern dröhnen, heizen ihnen hier mächtig ein.

„Es wird heiß“, warnt das Festival auf Instagram. Und zwar nicht nur das Programm am Wochenende, sondern auch das Wetter, kommt der Veranstalter zurück zum Ernst der Sache. Denn am Samstag (8. Juli) werden „Rekordtemperaturen“ erwartet.

Bochum Total warnt Besucher: „Versorgt euch!“

„Natürlich perfekt für ein Festival, aber wir möchten euch bitten, auf euch aufzupassen“, wendet sich das kostenlose Open-Air an die Besucher. „Trinkt viel! Sucht Schatten!“ Dafür gebe es vor Ort schließlich genügend Möglichkeiten. „Ansonsten versorgt euch an unseren Ständen mit ausreichend Wasser, zieht angenehme Kleidung an und genießt die tolle Musik.“

Ob es auf dem Festival in der Bochumer Innenstadt keine kostenlosen Trinkwasserstellen gibt, wird da gleich in den Kommentaren gefragt. Aber bei einem Festival, das sich komplett nur aus den Erlösen an den Gastro-Ständen finanziert, muss man nun mal Abstriche machen. Also pack dir selber Wasser ein oder hol dir was Kühles zu trinken vor Ort.

Lineup am Wochenende

Am Samstagabend warten auf dich noch die Polit-Punkrocker „Das Lumpenpack“ ab 20.45 Uhr auf der WDR-1LIVE-Bühne oder zur gleichen Zeit die Ska-Punker „Rantanplan“ aus Hamburg auf der Ringbühne. Verpassen solltest du aber auf gar keinen Fall Mambo Kurt, den „King Of The Heimorgel“, wie ihn das Bochum Total nennt. Er spielt ebenfalls zur Primetime, allerdings auf der Sparkassen-Bühne.

Highlights am Sonntag (9. Juli) sind der Rocker „Ski Aggu“ aus Berlin, Pop-Punker mit Herz „Salò“ aus Wien, Alternative Soul mit „The King’s Parade“ aus London und Singer-Songwriter „Julius Deuper“ aus Köln. Und die fette Abschlussparty in der Trompete von 22 Uhr bis 4 Uhr solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen. Und dann ist das kostenlose Open-Air-Festival in Bochum für dieses Jahr auch schon wieder vorbei.