Bochum Total: Bierpreise lösen hitzige Diskussion aus – „Überzogen“

Am Donnerstag (6. Juli) ist es endlich so weit. Ab 17 Uhr ist der langersehnte Startschuss für das diesjährige „Bochum Total“. Rund 500.000 Besucher werden bei dem viertägigen Innenstadtfestival im Bermuda-Dreieck erwartet.

Und die wollen natürlich auch versorgt werden. Doch eine Ankündigung sorgte im Vorfeld bereits für Ernüchterung. Denn Veranstalter Marcus Gloria hatte wenige Wochen vor dem Start von „Bochum Total“ in der „WAZ“ durchblicken lassen, dass die Bierpreise in diesem Jahr steigen werden. Das sorgt für Unmut – hat aber auch seine Gründe.

+++ Rewe in Bochum geht drastischen Schritt – Kunden fassungslos, was sich HIER abspielt +++

Bochum Total: Bierpreiserhöhung – „Überzogen“

Marcus Gloria rief im Vorfeld des Festivals dazu auf, seine Getränke nicht im Supermarkt, sondern an den 17 Bierständen zu kaufen. Denn hier generiert der Veranstalter das meiste Geld, um die Gagen der Bands, die Logistik sowie Mitarbeiter zu bezahlen. Doch im Netz ist genau darüber eine hitzige Diskussion entbrannt: „Dann sollten die Preise für Speisen und Getränke auch adäquat sein und nicht so überzogen, dann wird auch mehr verzehrt!”, meckert etwa einer.

Andere wiesen darauf hin, dass sich die Zuschauer darüber freuen sollten, dass sie Konzerte umsonst genießen dürften. Sie seien bereit, dafür am Bierstand etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Wie viel der Becher in diesem Jahr kosten wird, ließ Marcus Gloria bis kurz vor Beginn des Festivals offen, sprach in der Zeitung lediglich von einer moderaten Erhöhung. Seit Donnerstag ist klar: 0,3 Liter Bier gibt es in diesem Jahr für vier Euro. Die Preiserhöhung sei aufgrund der Inflation und der damit einhergehenden höheren Einkaufspreise nicht zu vermeiden gewesen, sagte eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN.

Das erwartet dich bei Bochum Total

„Heute schon sehen, was wir morgen hören werden“, verspricht Veranstalter Marcus Gloria schon seit der Erstauflage des Festivals im Jahr 1986. Mark Forster, Alice Merton, Silbermond, The Boss Hoss, Casper, Andreas Bourani, The Donots, H-BlockX oder Kraftklub: Tatsächlich haben sich hier schon viele Künstler die Klinke in die Hand gegeben, die später den großen Durchbruch schaffen sollten.

Mehr Themen:

Auch in diesem Jahr erwarten dich wieder zahlreiche Acts, die noch viel vorhaben. So steht etwa der ehemalige Sunrise-Avenue-Gitarrist Riku Rajamaa als Headliner auf der 1Live-Bühne. Aber auch echte Klassiker wie die Hamburger Ska-Punk-Band Rantanplan sind mit von der Partie. Nach den Konzerten auf den Bühnen im Bermuda-Dreieck geht die Party dann in den Bars und Clubs der Stadt weiter.