Bochum Total: Flop mit Ansage – warum mit diesen Bands niemand tauschen will

Die Vorfreude in steigt. Ab Donnerstag (4. Juli) gibt es bei „Bochum Total“ mal wieder ordentlich auf die Ohren. Vier Tage lang zieht es Musik-Fans aus der ganzen Region ins Bermuda-Dreieck.

Große Sorgen bereitet so manchem Besucher dabei allerdings das Wetter (mehr zur miesen Vorhersage hier >>>). Doch nicht nur manch Musik-Fans schaut mit Bedenken auf den Beginn von „Bochum Total“. Auch dem ein oder andere Bühnen-Act droht ein Reinfall – allerdings aus einem ganz anderen Grund.

Bochum Total: Ausgerechnet! Acts stöhnen am Freitag

Freitag, 5. Juli: Dieses Datum hat sich ganz Fußball-Deutschland rot im Kalender markiert. Denn da trifft Deutschland im Viertelfinale der EM 2024 auf Spanien. Für viele Experten ist es nach den bisherigen Auftritten beider Teams das vorweggenommene Finale. Kein Wunder also, dass sich Fußball-Deutschland am Freitagabend (18 Uhr) vor den Bildschirmen versammeln wird.

Schon das Achtelfinal-Duell gegen Dänemark verfolgten 23,64 Millionen Menschen im ZDF. Hinzu kommen noch all die Fans, die der DFB-Elf im Stadion und beim Public-Viewing in den Fan-Zonen und Kneipen zugejubelt haben. Jetzt also das Kracher-Spiel gegen Spanien – ausgerechnet am zweiten Festival-Tag von „Bochum Total“. Manche Festival-Acts müssen sich wohl darauf einstellen, dass ihre Konzerte, die während der Fußball-Übertragung stattfinden, ziemlich mau besucht werden dürften.

Diese Events finden während des Deutschland-Spiels gegen Spanien bei „Bochum Total“ statt:

1Live-Bühne

18.15 Uhr: Rosmarin

19.30 Uhr: Sampagne

Wortschatz-Bühne

17.45 Uhr: Vorzeigeschwiegersöhne

19 Uhr: Auflesung: Tinnitus? Gema-pflichtig

Radio-Bob-Bühne

18.15 Uhr: The Bottom Line

19.30 Uhr: Half Me

Sparkassen-Bühne

18.15 Uhr: Girl Scout

19.30 Uhr: Riku Rajamaa

König-Pilsener-Bühne

19 Uhr: König-Pilsener-Music-Contest – Bühne frei für den KöPi-Newcomer

19.30 Uhr: DJ Chris Ellis

Lange Gesichter oder Party bei Mega-Act?

Vielleicht verirrt sich dann aber doch der ein oder andere Fan, der mit Fußball nichts am Hut hat, vor die Bühnen. Nach Abpfiff könnte das Festival-Gelände im Bermuda-Dreieck dann aber aus allen Nähten platzen. Bleibt nur die Frage, ob es dann Grund zum Jubeln für die Fans der DFB-Elf oder von „La Furia Roja“ geben wird.

Sollte Deutschland gewinnen, dürfte die Stimmung beim „absoluten Top-Secret-Act“ auf der 1live-Bühne kurz nach Spielende (20.45 Uhr) wohl überkochen. Wer es ist, wollen die Veranstalter zwar nicht verraten, kündigen aber an: „Freut Euch schon ma!“