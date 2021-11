Bochum: Stadt startet am Samstag DIESE Aktion zum Weihnachtsmarkt – jetzt musst du schnell sein

Bochum. Weihnachtsfans in Bochum fiebern bereits dem 18. November entgegen. Da startet nämlich der 50. Weihnachtsmarkt.

Nun verkündigte die Stadt etwas, das die Vorfreude noch weiter steigern dürfte. Allerdings müssen die Menschen in Bochum schnell sein, um die Aktion richtig auskosten zu können.

Bochum: 50. Weihnachtsmarkt startet in der kommenden Woche

Zahlreiche Stände, Livemusik und natürlich Glühwein warten in der nächsten Woche auf die Bochumer. Am Donnerstag startet der Weihnachtsmarkt – was nach zwei Jahren Zwangspause viele freuen dürfte.

Jetzt setzt die Stadt noch eins drauf und präsentiert eine neue Aktion. Auf Facebook informiert das Stadtportal über den „Weihnachtspass 2021“. „Für 9 Euro könnt ihr an 35 Ständen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt bis zu 50 Prozent sparen“, heißt es dort.

Bochum: Mit dem Pass können sich die Bochumer einige Rabatte sichern. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Coupons sind ab Samstag sowohl in der Touristinfo als auch in der Mayersche Buchhandlung erhältlich. Allerdings müssen sich die Bochumer beeilen. Die Pässe gibt es nämlich nur so lang der Vorrat reicht. Wer glücklich genug ist einen Gutschein abzustauben, darf gleich vier Stück pro Person sichern.

Bochum: Zahlreiche Angebote im „Weihnachtspass 2021“

Das Angebot scheint sich zu lohnen. Die Stadt verspricht Rabatte am Glühweinstand und Crêpes für den halben Preis. Außerdem bekommt man mit dem Gutschein eine Tüte gebrannte Mandeln geschenkt. Nimmt man all diese Vergünstigungen wahr, ist der Preis für den Gutschein längst ausgeglichen.

Dementsprechend groß ist die Begeisterung in der Kommentarspalte. Besitzer des Passes können diesen für den gesamten Weihnachtsmarkt, also bis einschließlich 23.12.21 einsetzen. (neb)