Nach Brand in Bochumer Disko: Inhaber sicher – „Es hat jemand versucht, unsere Eventlocation zu zerstören“

Es war ein Schockmoment für Bochum: In den frühen Morgenstunden des 30. Mai brach im „Rouge Showpalast“ ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, doch beim Eintreffen stand der Innenraum der Großdiskothek bereits komplett in Flammen. Laut Feuerwehr brannte es „in voller Ausdehnung“.

Mit zwei Drehleitern wurde versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Doch schnell war klar: Ein technischer Defekt war das nicht. Nun sprechen die Besitzer Klartext – sie sind wütend. Sie haben aber auch ein deutliches Ziel.

Bochum: „Rouge Showpalast“ stand im Flammen – Besitzer werden deutlich

Was die Besitzer, Volker und Sandra Lebendig, auch Bochum nun enthüllen, machte die Sache noch brisanter: „Es ging über einen massiven Diebstahl hinaus.“ Sie erzählen, dass an mehreren Stellen im Gebäude gezielt Brandbeschleuniger verteilt worden sei – „ausgekippt, um den Laden zu vernichten.“ Noch ist nicht klar, warum der Brand entstanden ist. „Die Ermittlungen laufen noch“, so Polizeisprecher Jens Artschwager gegenüber der „WAZ“.

Doch Familie Lebendig glaubt nicht an einen Unfall, sondern an eine vorsätzliche Tat. „Ich werde mich nicht durch irgendeinen feigen Brandanschlag in die Knie zwingen lassen. Da muss schon bisschen mehr passieren, dass ich aufgebe“, betont der Besitzer in einem Video auf Instagram.

Trotz verkohlter Wände, Ruß und Trümmern packt das Rouge-Team jetzt erst recht an – im Zwei-Schicht-Betrieb, mit mehr als 18 Stunden Arbeit am Tag. Der gesamte Laden wurde bereits leergeräumt, neue Möbel sind bestellt. Die Reinigungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Erst danach wird sichtbar sein, was alles ersetzt werden muss.

Und die Betreiber sind sich einig: Aufgeben ist keine Option. „Nachdem wir um 4 Uhr in der Nacht erst einen Einbruchalarm und kurz danach einen Feueralarm aus dem Rouge bekommen haben. Es hat jemand versucht unsere Eventlocation in Bochum das Rouge zu zerstören. Diesen Gefallen werden wir ihm jedoch nicht tun, wir werden weitermachen und Stück für Stück alles wieder aufbauen!“

Fans drücken die Daumen: „Wir sind an Eurer Seite“

Die Sicherheitsfreigabe vom Statiker kam als erstes – und seither herrscht Aufbruchsstimmung im Chaos. Weitere Firmen sind bereits beauftragt. Die Botschaft ist klar: „Auch wenn es sehr viel Kraft, Zeit und natürlich auch Geld kostet – unser Entschluss steht fest: Wir müssen wieder aufmachen!“

Und nicht nur die Besitzer aus Bochum sind fest entschlossen und freuen sich auf den Neustart. Auch die Fans drücken die Daumen. So schreibt eine Userin auf Facebook: „Ihr seid so stark. Wir sind an Euerer Seite.“ Auch ein anderer Instagram-Nutzer mein zuversichtlich: „Ihr schafft das.“