Irres Gerücht um Ex-Schalke-Coach! Absurder Wechsel bahnt sich an

Seine Personalie wird wohl auf Ewigkeiten mit dem endgültigen Beginn des Schalker Absturz verbunden bleiben: Königsblau ist nach einer starken Hinrunde 2019/20 unter David Wagner komplett eingebrochen. Nur wenigen Monate später musste er gehen.

Nach seinem Aus auf Schalke folgten Stationen bei den Young Boys Bern und Norwich City. Seit Mai 2024 ist der gebürtige Frankfurter jedoch ohne Job. Plötzlich ist eine neue Herausforderung in Aussicht – und diese könnte aus S04-Sicht kaum absurder sein.

Ex-Schalke-Coach Wagner der Muslic-Ersatz?

Erst vor wenigen Tagen hat der FC Schalke 04 mit Miron Muslic seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 42-jährige Österreicher ist von Plymouth Argyle zu Königsblau gewechselt und soll den kriselnden Pottklub wieder in ruhigere Fahrwasser bringen. Sein Ex-Klub reagierte auf den Wechsel alles andere als gut, Plymouth ist mächtig sauer auf Mursic.

Erst vor wenigen Wochen betonte Muslic noch, dass er sich in England sehr wohlfühle und mit Plymouth die Mission Wiederaufstieg angehen werde. Nun ist er jedoch in Gelsenkirchen und als sein Nachfolger wird ausgerechnet ein Ex-Schalke-Trainer gehandelt.

Englischen Online-Portalen zufolge soll auch Wagner auf der Liste der potenziellen Kandidaten stehen. Dass Wagner nun offenbar bei Plymouth auf der Liste steht, liegt auch an seinen England-Erfahrungen. Er trainierte vier Jahre in Huddersfield, stieg mit dem Klub in die Premiere League auf und arbeitete zuletzt über ein Jahr bei Norwich. Geht er nun den Schritt in Englands dritte Liga?

Wagner vor neuem Engagement?

Derzeit ist Wagner vereinslos, wäre also direkt verfügbar und könnte in Plymouth sofort beginnen. Dass ein Ex-S04-Trainer auf den neuen Schalke-Coach folgen könnte, könnte kaum wilder sein. Fakt ist: Den englischen Profifußball kennt er in- und auswendig. Mit seiner Erfahrung auf der Insel könnte er Argyle zurück in Liga zwei führen. Er hat also wohl nicht die schlechtesten Karten.

Eine Entscheidung für oder gegen Wagner sei noch nicht gefallen, könnte jedoch schon in den kommenden Tagen getroffen werden. Von Plymouth zu S04 und umgekehrt – diese Verbindung könnte demnächst noch intensiver werden.

Besonders pikant: Schalke und Plymouth haben im Rahmen der Ablöseverhandlungen für Muslic ein Freundschaftsspiel vereinbart. Wann genau dies stattfinden wird, ist noch unklar. Sollte es recht zeitnah über die Bühne gehen, wäre es möglich, dass beide Trainer auf ihre Ex-Klubs treffen.