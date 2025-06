Tierheim Bochum verzweifelt beim Anblick dieser Babys – „Es reißt einfach nicht ab“

Tagein, tagaus erleben die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW schreckliche Tier-Schicksale. Die unschuldigen Wesen werden nicht artgerecht versorgt, an die falschen Leute verschenkt oder sogar ausgesetzt, wodurch ihnen oftmals die Chance auf ein glückliches und gesundes Leben genommen wird.

Die Gründe für das Aussetzen der Tiere sind oft die gleichen: Zu wenig Geld für Tierarztkosten, zu wenig Zeit oder einfach Überforderung im Umgang mit den Tieren. Erst vor kurzem wollte ein Mann in einer S-Bahn in NRW mehrere Katzen verschenken – der Grund machte fassungslos. Letztendlich ist es natürlich immer besser für die Tiere, im Tierheim anstatt auf der Straße zu landen. Und trotzdem kommen auch die Pfleger dort regelmäßig an ihre Grenzen.

Tierheim Bochum nimmt Katzen-Babys auf

In einem Facebook-Beitrag berichtet das Tierheim Bochum von seinen Neuzugängen. „Wieder ein Neuzugang mit was Süßem im Gepäck“, heißt es in dem Post. Die Katzen-Mama sei immer wieder im Garten von Leuten aufgetaucht, die sie schließlich mit einer Falle fangen und mitsamt ihren Babys zu den Tierpflegern bringen konnten.

Auf den angefügten Fotos ist eine Katzen-Mama, die ängstlich durch die Stäbe einer Transportbox guckt, und ihre zwei Kitten zu sehen. Doch der Anblick der süßen Katzen-Babys wird von einer Sache überschattet.

Mitarbeiter kommen an ihre Grenzen

„Es reißt einfach nicht ab und unsere Aufnahmegrenze ist längst überschritten“, klagt das Tierheim Bochum. „Wir kommen an unsere Grenzen“. Um sich um die Katzen kümmern zu können, benötigt es Platz und Geld. Ressourcen, die die Mitarbeiter des privat finanzierten und gemeinnützigen Vereins offenbar nicht ausreichend haben. Im Fall der drei süßen Katzen geht die Geschichte allerdings glücklicherweise gut aus: „Umliegende Vereine sind gerade so lieb und helfen uns bei der Aufnahme von Katzen“, schreibt das Tierheim.

Auch die Tierfreunde in den Kommentaren sind fassungslos. „Ist ja ein Trauerspiel mit den vielen Katzen in der letzten Zeit. Immerhin sind sie erst einmal in guten Händen und werden von euch liebevoll versorgt“, kommentiert eine Userin beispielsweise. Eine andere stimmt ihr zu: „Wirklich, es nimmt einfach kein Ende“.