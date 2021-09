In Bochum wurde ein Rentner Zeuge, wie ein Unbekannter in sein Haus einbrach. (Symbolbild)

Bochum: Rentner beobachtet wie Unbekannter in sein Haus einsteigt und folgt ihm – unfassbar, was dann passiert

Bochum. In Bochum ist es zu einem Wohnungseinbruch einer ganz kuriosen Art gekommen.

Denn als ein mutmaßlicher Dieb am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in Bochum einbrechen wollte, wurde betroffene Rentner nicht nur Zeuge der Tat, er forderte den Einbrecher sogar auf zu gehen!

Bochum: Rentner beobachtet, wie Mann in seine Wohnung einbricht

Als ein Einbrecher am Dienstagnachmittag gegen 12.10 Uhr in eine Wohnung im Oleanderweg in Bochum-Werne einbrechen wollte, wurde er von dem 85-jährigen Anwohner dabei beobachtet. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung.

Bochum: Als er genug Bargeld hatte, floh der Täter

Er folgte dem unbekannten Täter und forderte ihn sogar mehrmals auf, die Wohnung zu verlassen. Doch das alles half nichts, der Kriminelle durchsuchte die Wohnung des Rentners auch weiterhin.

Ein Rentner aus Bochum soll den Einbrecher sogar aufgefordert haben, sein Haus zu verlassen – jedoch ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa | Bodo Marks

Als der Einbrecher genug Bargeld gefunden hatte, flüchtete er vom Tatort.

Bochum: Polizei sucht nach Einbrecher

Die Polizei beschriebt den Mann wie folgt:

60-65 Jahre

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, ein graues Oberteil und dunkle Jeans

hatte eine dunkle Plastiktasche in der Hand

Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern derzeit an. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, dafür steht folgende Nummer zur Verfügung: 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten). (ali)