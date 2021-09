Bochum: Vermisste Frau (62) wieder da

Bochum. Die verzweifelte Suche nach einer 62-Jährigen in Bochum hat ein Ende.

Eigentlich wollte die Frau aus Bochum nur kurz einkaufen gehen, doch plötzlich fehlte von ihr jede Spur. Nun ist sie wieder da.

Nach Angaben ihres Mannes wollte die Vermisste am Dienstag gegen 11 Uhr nach Bochum Gerthe fahren. Nachdem sie bis zum Abend nicht zurückkehrte, wandte sich ihr Mann an die Polizei

Vermutungen zufolge hielt sie sich in Bochum-Gerthe, der Kleingartenanlage Grümerbaum oder im Ölbachtal auf. Doch auch an anderen Stellen in Bochum sollte man die Augen nach der Frau offenhalten.

Bochum: Vermisste Frau angetroffen

Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise. Am heutigen Donnerstag wurde die Vermisste wohlbehalten in Bochum-Wattenscheid angetroffen. (kk, nk)