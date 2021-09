Bochum: Dramatische Szene auf Thyssenkrupp-Gelände! Arbeiter kollabiert auf Kran – doch Rettungsdienst kann nicht helfen

Bochum. Was sich in der Nacht auf Dienstag in Bochum Wattenscheid ereignet hat, ist ein waschechtes Alptraumszenario!

Ein Mann kollabierte bei der Arbeit – doch die Rettungskräfte gelangten nicht zu ihm, da er sich in schwindelerregender Höhe befand.

Bochum: Arbeiter kollabiert in schwindelerregender Höhe

Um 23.30 Uhr wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wegen eines internistischen Notfalls auf das Werksgelände von Thyssenkrupp Steel gerufen. Am Ort des Geschehens angekommen, mussten sie jedoch feststellen, dass sich der Patient in der Kanzel eines Brückenkrans in etwa fünf Metern Höhe befand. Die Lage war dadurch deutlich komplizierter, als zunächst vermutet.

Da die Kanzel nur über eine sehr schmale Metalltreppe erreichbar war und der Mann aufgrund seines Zustandes nicht laufen konnte, war eine Rettung des Mannes durch die Rettungsdienstbesatzung unmöglich. Der Rettungsdienst bekam daraufhin Unterstützung von den Einsatzkräften der Feuerwehr Bochum, der Werkfeuerwehr von Thyssen Krupp Steel und die Höhenretter der Feuerwehr Essen.

Bochum: Verletzter Stahlwerks-Arbeiter muss aus fünf Metern abgeseilt werden

Um den Patienten möglichst sicher und schonend aus der Krankanzel zu retten, bereiteten die Höhenretter das Abseilen des Mannes vor, nachdem er in der Kanzel durch einen Notarzt medizinisch erstversorgt worden war. Gesichert über einen Teleskopmast der Werkfeuerwehr wurde eine sogenannte Schleifkorbtrage an der Kanzel in Stellung gebracht. So konnte er sicher auf den Boden abgeseilt werden. Auf sicherem Grund angekommen wurde er in einen bereitstehenden Rettungswagen gebracht und ins Krankenhaus transportiert.

Die aufwendige Rettungsaktion dauerte rund eineinhalb Stunden. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren Bochum und Essen sowie der Werkfeuerwehr waren dabei im Einsatz.

