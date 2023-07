Bochum: Schlimme Gewalttat – Mann versucht, eigene Mutter zu töten

Es mag für jede Mütter wie ein absoluter Albtraum anmuten, vom eigenen Kind angegriffen zu werden. Doch am Sonntagabend (30. Juli) ist es in Bochum genau zu so einem schrecklichen Angriff gekommen.

Das versuchte Tötungsdelikt geschah gegen 21.30 Uhr an der Wattenscheider Straße in Bochum. Die Tat ist gleichermaßen traurig wie auch verstörend. Was sich genau zugetragen hat, das wünscht man wirklich keiner Mutter.

Bochum: Sohn würgt Mutter

Laut den aktuellen Ermittlungen soll der 54-jährige Bochumer am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr versucht haben, seine 80-jährige Mutter zu töten, indem er sie würgte. Dabei soll der Sohn erst von seiner Mutter abgelassen haben, nachdem die Frau sich totstellte. Nachdem der 54-Jährige von dem Tod seiner Mutter ausging, flüchtete er aus der Wohnung in der Wattenscheider Straße.

+++ Bochum: Zerstörungswut im Tierpark nimmt Überhand – und hat für Besucher Konsequenzen +++

Als die Frau sich in Sicherheit wähnte, schnappte sie sich das Telefon, um Hilfe zu rufen. Das Opfer verständigte dabei zuerst seine Familienangehörigen, die dann wiederum die Polizei informierten. Die 80-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeipräsidium Bochum hat eine Mordkommission eingerichtet.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Bereich des Willy-Brandt-Platzes fest. Da der Mann möglicherweise psychisch krank ist, soll er vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Die Ermittlungen der Mordkommission unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum dauern noch an.