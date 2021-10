Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Bochum: Dieser Anblick so spät am Abend geht der Polizei ans Herz – „Traurig, verlassen und alleine“

Bochum. Dieser Anblick ging der Polizei in Bochum wirklich ans Herz!

Die Polizei, dein Freund und Helfer: In Bochum passte dieser Spruch am späten Dienstagabend besonders gut. Gegen 21.45 Uhr machten die Beamten auf der Kortumstraße eine ungewöhnliche Entdeckung – und halfen sofort.

Bochum: Beamte machen ungewöhnliche Entdeckung und helfen auf der Stelle

Es war bereits dunkel geworden, die Geschäfte waren dicht. „Aber traurig, verlassen und alleine stand eine Wichtelfamilie auf ihrem Tisch vor einem Geschäft. Gemeinsam mit vielen anderen Dekoartikeln warteten die Zipfelmützenträger eigentlich darauf, wieder zurück ins Warme zu kommen“, schreibt die Polizei Bochum.

In Bochum hat ein Anblick die Polizei ziemlich gerührt. Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Man hatte sie wohl vergessen wieder reinzuholen. Doch die Wichtel draußen in der kalten Nacht stehen lassen – das kam für die Polizei nicht in Frage. Nach einem Hinweis boten die Beamten den Zwergen einen Unterschlupf für die kalte Nacht.

Einige Fakten über die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Besitzer bekommt seine Wichtelfamilie wieder

Am Ende konnten sie dem Eigentümer wiedergegeben werden.

Was für eine schöne Geschichte!

Die einsame Wichtelfamilie und viele weitere Deko-Artikel fand die Polizei vor einem Geschäft. Foto: Polizei Bochum

