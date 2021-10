Sightseeing in Bochum? Wir haben im Video die fünf wichtigsten Sehenswürdigkeiten zusammengefasst.

Die fünf wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Bochum

Die fünf wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Bochum

Bochum: Polizei hält Auto an – was die Beamten im Anhänger entdecken, macht sie sprachlos

Immer wieder geht die Polizei mit Schwerpunktaktionen gegen Verkehrssünder vor – so auch in Bochum. Doch was die Beamten dabei jetzt entdeckten, ist einfach unglaublich!

Ein Autofahrer aus Bochum hatte den Anhänger seines Wagens über fast das Doppelte des zulässigen Gewichts beladen.

Bochum: Fahrer hat fast das doppelte Gewicht auf Anhänger geladen

Mit 80 Prozent mehr Gewicht als er eigentlich hätte aufladen dürfen, ging der Mann den Polizisten am Donnerstag in die Kontrolle. Jedoch ging es für ihn noch einmal glimpflich aus.

---------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

---------------------------

Nachdem er das zusätzliche Gewicht umgeladen hatte, durfte er weiterfahren.

Bochum: Gefälschte Umweltplakette hat ernste Konsequenzen

Ein anderer Fahrer hatte nicht so viel Glück. Bei der Überprüfung seines Autos fielen den Beamten nicht nur erhebliche technische Mängel an dem Wagen auf, auch der TÜV war bereits abgelaufen.

+++Bochum: Weihnachtsmarkt soll stattfinden – diese ungewöhnliche Regel solltest du vorher aber kennen+++

Doch richtig stutzig wurden die Polizisten bei der Umweltplakette des Mannes. Anscheinend war diese nämlich gefälscht. Das Ganze hat jetzt ernste Konsequenzen für den Mann.

Bochum: Über 180 Verstöße geahndet

Nicht nur wurde ihm die Weiterfahrt in seinem Wagen verwehrt und die Fahrerlaubnis entzogen, ihm droht jetzt auch eine Anzeige wegen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

--------------------

Mehr Nachrichten aus Bochum:

Marcel Heße: Kindermörder von Herne verstört im Interview – „Habe zweite Chance verdient“

Bochum: „Rarität“ in „Best-Lage“ – hier musst du knapp 2.800 Euro Miete hinblättern

Bochum: Mann findet Lücke bei Corona-Tests – und steckt sich irre Steuer-Summe ein

-------------------

Insgesamt ahndete die Polizei während ihrer Schwerpunktaktion am Donnerstag 180 Verstöße. Allein in über 150 davon waren die Fahrer schlichtweg zu schnell unterwegs. (kk)