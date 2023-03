Bochum: Hinrichtung in der Tiefgarage ++ Jetzt sucht die Polizei diesen Mann

Schock-Fund in einer Tiefgarage in Bochum am Dienstagabend (7. März). Ein Zeuge alarmierte gegen 20.40 Uhr den Notruf, nachdem er einen leblose Person auf dem Fahrersitz eines geparkten Autos in der Garage am Hustadtring entdeckt hatte.

Sofort eilten Polizei und Rettungskräfte zur Tiefgarage im Bereich der Eulenbaumstraße in Bochum. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Zum dem Zeitpunkt waren der oder die Täter schon über alle Berge. Jetzt hat die Polizei eine hohe Belohnung ausgerufen.

Bochum: Mann in Tiefgarage erschossen – Ermittler stehen vor Rätsel

Bei dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Bochumer Staatsanwaltschaft um einen Mann, der mutmaßlich in den Morgenstunden erschossen worden sein soll. Die Polizei Bochum hat eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der tödliche Schuss gegen 8.30 Uhr gefallen sein. Eine Zeugin hatte zu diesem Zeitpunkt laute Geräusche gehört, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum gegenüber DER WESTEN. Mutmaßlich dürfte es sich dabei um einen oder mehrere Schüsse gehandelt haben.

Genauere Angaben dazu sowie weitere Umstände der Auffindesituation der Leiche wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Auch zur Identität des Opfer oder der mutmaßlichen Tatwaffe liegen bislang keine Informationen vor. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang“, teilte der Sprecher mit. Zu einem möglichen Motiv können die Ermittler daher noch keine Aussagen treffen.

Polizei Bochum sucht nach Mord Zeugen

Wie die „WAZ“ berichtet, hat die Kripo auch am Freitag (10. März) immer noch keine heiße Spur zu dem Täter. Die Polizei versucht jetzt, möglichst viel über das Umfeld des Opfers herauszufinden. So soll geklärt werden, ob es Streit gab und ob jemand ein Motiv für die Tat hat.

Du hast zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt am Dienstag gegen 8.30 Uhr eine auffällige Beobachtung gemacht? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bochum unter den Nummern 0234 909-4612 oder 0234 909-4441.

Polizei Bochum lobt hohe Belohnung aus

Die Polizei hat mittlerweile nach einem möglichen Schlüsselzeugen, der folgendermaßen beschrieben wir:



20-35 Jahre

1,70-1,80 Meter groß

athletische Figur

kurze, dunkelbraune oder schwarze Haare

Dreitagebart,

„südosteuropäisches“ Aussehen.

Zum Zeitpunkt der Tat soll er eine dunkle Winterjacke (ähnlich einem Parka) getragen haben. Die Polizei bittet den Mann, sich dringend zu melden. Die Staatsanwaltschaft hat in der Zwischenzeit eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt für Zeugenhinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. „Über die Zuerkennung und Verteilung dieser Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden.“